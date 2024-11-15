ادانا الناصر: أنشطتنا حققت نمواً يعكس جهودنا لدعم عملياتنا وتعزيز القيمة لأصحاب المصالح



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت صافي ربح بقيمة 12.52 مليون دينار (41.1 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 7.2% عن الربح المحقق في الفترة المقابلة من العام الماضي، والذي بلغ 11.68 مليون دينار (38.3 مليون دولار).



وبلغت ربحية السهم خلال هذه الفترة 1.7 فلس (0.56 سنت) وهي الربحية نفسها التي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2023.



أما الأرباح الصافية للربع الثالث من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024)، فقد بلغت 1.36 مليون دينار (4.5 ملايين دولار)، بارتفاع نسبته 4% عن الأرباح الصافية للفترة المقابلة من العام 2023 والتي بلغت 1.31 مليون دينار (4.3 ملايين دولار).



ووصل حجم الإيرادات المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الى 1.1 مليار دينار (3.6 مليارات دولار)، مقارنة بـ 0.94 مليار دينار (3.1 مليارات دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16.6%.



وبلغ مجموع الأصول المجمعة 12.7 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ 12.3 مليار دينار (40.3 مليار دولار) بنهاية 2023، وارتفعت حقوق الملكية خلال هذه الفترة إلى 625 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، مقارنة بـ 611 مليون دينار (ملياري دولار) كما في نهاية عام 2023.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «حققت أنشطتنا الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نموا يعكس جهودنا المستمرة لدعم عملياتنا وتعزيز القيمة لأصحاب المصالح. لقد واصلت أنشطتنا المصرفية المحلية والإقليمية خلال الربع الثالث من العام في إظهار اتجاهات أداء إيجابية، وذلك إلى جانب شركاتنا الناشطة في القطاع الغذائي والخدمات الصناعية والطاقة. نتطلع إلى إنهاء العام بتعزيز لهيكل رأس المال وأداء قوي لشركاتنا».