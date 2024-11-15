كشفت بورشه عن سيارة تايكان GTS الرياضية الجديدة، والتي سيتم عرضها للمرة الأولى على مستوى في العالم خلال مهرجان «رموز بورشه» في دبي يومي 23 و24 نوفمبر 2024.



وعملت بورشه على توسيع مجموعة طرازات تايكان بطرح هذا الطراز الجديد، فأصبحت المجموعة تتضمن حاليا تصميمين للهيكل، وأنظمة الدفع الرباعي والدفع الخلفي، مع مجموعة متنوعة من منظومة ‎Porsche E-Performance‎ التي تتراوح قوتها بين ‎300 و760 كيلو وات‏.



ولتوسيع الخيارات المتاحة للعملاء ضمن مجموعة طرازات تايكان، طرحت بورشه سيارتي تايكان ‎4 وتايكان ‎GTS‎ الجديدتين. وتتوافر السيارتان الجديدتان عند الطلب، حيث من المتوقع وصول الدفعة الأولى لدى الوكلاء في عام 2025‏.



ويتمتع الطرازان الجديدان بجميع التحسينات التي أجرتها بورشه على سيارة تايكان في بداية العام، والتي تتضمن التصميم والتقنيات والتجهيزات المتطورة. ويتفوق الجيل الحالي من السيارة الرياضية الكهربائية على الجيل السابق في كل شيء تقريبا، حيث تتميز الطرازات الجديدة بمزيد من القوة، مع تسارع أفضل وشحن أسرع وثبات أكبر على الطريق، إضافة إلى تعزيز المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة لإعادة شحن بطاريتها. كما تمت زيادة التجهيزات الأساسية في جميع طرازات تايكان إضافة إلى تزويدها بتجربة قيادة بورشه المتطورة‏.



ويعود السبب في التحسن الكبير في أداء السيارة وكفاءتها إلى عدد من العوامل: منظومة الحركة المتطورة بمحرك جديد للمحور الخلفي بقوة تزيد على الطراز السابق بحوالي ‎80 كيلو وات، والعاكس النبضي المعدل ببرنامج تشغيل مطور، والبطاريات الأكثر قوة، مع التحكم الأكثر كفاءة في درجات الحرارة، والجيل التالي من المضخة الحرارية، إضافة إلى تعديل استراتيجية استعادة الطاقة ونظام الدفع الرباعي، إذ يمكن على سبيل المثال شحن السيارة حتى ‎320 كيلو وات في محطات الشحن بالتيار المستمر بجهد ‎800 فولت. كما تمت زيادة الحد الأقصى لقدرة استعادة الطاقة أثناء الكبح من السرعات العالية إلى ما يصل إلى ‎400 كيلو وات‏.



وتتميز سيارة تايكان ‎GTS‎ الرياضية متعددة الاستخدامات بقوة معززة تصل إلى ‎515 كيلو وات عند استخدام نظام التحكم بالانطلاق، أي أكثر بحوالي ‎75 كيلو وات من الطراز السابق، ومع وظيفة ‎push-to-pass‎ لتعزيز قوة المحرك الجديدة في مجموعة سبورت كرونو، التي تأتي كتجهيز أساسي، يمكن تعزيز قوة السيارة بحوالي ‎70 كيلو وات لمدة ‎10 ثوان بلمسة زر. وفي سيارة تايكان GTS، تتمتع هذه الوظيفة أيضا بطابع رياضي خاص، لأنه عند السرعات المنخفضة يتم رفع عزم الدوران من أجل التحكم بالانطلاق. وكما هو الحال في سيارة تايكان توربو GT، تتم الإشارة إلى عملية التعزيز من خلال عداد تنازلي في مجموعة العدادات يتكون من حلقات متحركة على عداد السرعة‏.



وتتسارع سيارة تايكان ‎GTS‎ من السكون إلى ‎100 كيلومتر/ ساعة في ‎3.3 ثوان فقط، أي أسرع بمقدار ‎0.4 من الثانية من الطراز السابق. وتستغرق سيارة صالون الرياضية ‎10.4 ثوان فقط للتسارع من السكون إلى ‎200 كيلومتر/ ساعة، أي أقل بمقدار ‎1.6 ثانية من الطراز السابق، فيما تمت زيادة المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة لإعادة شحن بطاريتها بأكثر من ‎120 كيلومترا، لتصل حاليا إلى ‎628 كيلومترا وفقا لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميا (WLTP)‏.



ولتعزيز الطابع الرياضي لطرازات GTS، تم تجهيز السيارة بنظام صوت المحرك الذي يشبه سيارة تايكان توربو S، بحيث يميزها عن طرازات تايكان الأخرى‏.



وتجهز السيارة بعجلات ‎Taycan Turbo S Aero‎ قياس ‎20 بوصة كتجهيز أساسي، فيما تتوافر عجلات ‎RS Spyder‎ قياس ‎21 بوصة كتجهيز اختياري، ويطلى كلا التجهيزين حصريا باللون الرمادي أنثراسايت في سيارة GTS‏.



تم استلهام العديد من مواد المقصورة من سيارة تايكان توربو GT، حيث تتم كسوة أجزاء كبيرة من مقصورة سيارة تايكان ‎GTS‎ بشكل أساسي بقماش ‎Race-Tex‎ بتصميم رياضي مع لمسات من الجلد الأسود الناعم. كما تتضمن المقصورة المقاعد الرياضية المتكيفة بلس (مع إمكانية تعديلها كهربائيا بـ ‎18 وضعية)، وعجلة القيادة الرياضية ‎GT‎ متعددة الوظائف مع زر اختيار وضع القيادة ووظيفة تدفئة عجلة القيادة، بالإضافة إلى مجموعة سبورت كرونو مع وظيفة ‎push-to-pass‎ ووضع «الحلبة». ويمكن طلب كسوة عجلة القيادة الرياضية ‎GT‎ متعددة الوظائف، المستخدمة أيضا في طرازات تايكان توربو GT، بقماش ‎Race-Tex‎ باللون الأسود، والتي تتضمن زرين لاختيار أوضاع القيادة وأذرع لوظيفة ‎push-to-pass‎ واستعادة الطاقة.



ويضفي الشاسيه المخصص لطرازات ‎GTS‎ ونظام توجيه المحور الخلفي الاختياري طابعا رياضيا خاصا على السيارة. وتتضمن التجهيزات الأساسية للسيارة نظام التعليق الهوائي المتكيف الذي يشمل نظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط (PASM) ونظام بورشه لتوجيه العزم بلس (‎PTV Plus‎)، فيما يتوافر نظام بورشه للتعليق النشط مع الضبط المخصص لطراز ‎GTS‎ كتجهيز اختياري. ويضمن هذا النظام أثناء القيادة الديناميكية ثباتا فائقا على الطريق بفضل توزيع الوزن على جميع العجلات بشكل مثالي. إضافة إلى ذلك، يوفر نظام بورشه للتعليق النشط مستويات استثنائية من الراحة أثناء القيادة العادية‏.



تايكان 4 الجديدة



تطرح بورشه طراز كروس توريزمو كسيارة صالون رياضية لتلبية متطلبات العملاء الذين يبحثون عن طراز يجمع بين الكفاءة العالية للطراز الأساسي من تايكان وقوة الدفع الرباعي في نفس الوقت. على مستوى الأداء، تتوافق سيارة تايكان ‎4 الجديدة مع الطراز الأساسي من تايكان، حيث توفر السيارة قوة معززة تصل إلى ‎300 كيلو وات أو ‎320 كيلو وات عند استخدام وظيفة التحكم بالإطلاق، وذلك اعتمادا على تجهيز السيارة ببطارية «بيرفورمانس» القياسية أو بطارية «بيرفورمانس بلاس» للأداء العالي الاختيارية‏.



وتعتمد المسافة التي يمكن للسيارة قطعها قبل الحاجة لإعادة شحن بطاريتها على نوع البطارية أيضا، فمع بطارية «بيرفورمانس» القياسية، تصل هذه المسافة إلى ‎559 كيلومترا، أما مع بطارية «بيرفورمانس بلاس» للأداء العالي، يمكن لسيارة تايكان ‎4 قطع مسافة تصل إلى ‎643 كيلومترا وفقا لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميا (WLTP). وتؤكد هذه الأرقام صدارة السيارتين بين طرازات الدفع الرباعي فيما يتعلق بالمسافة المقطوعة قبل الحاجة لإعادة الشحن، ويضعهما في مرتبة أقل بحوالي ‎35 كيلومترا فقط من قيم نفس الطرازات من دون الدفع الرباعي‏.



وبفضل وجود محرك كهربائي واحد على المحور الأمامي وعلى المحور الخلفي، توفر سيارة تايكان ‎4 ثباتا أكبر أثناء القيادة وقوة سحب أعلى من سيارة تايكان ذات الدفع الخلفي فقط، ما ينعكس على قيم الأداء، حيث تتسارع تايكان ‎4 من السكون إلى ‎100 كم/ ساعة في ‎4.6 ثوان بالضبط. وعلى الرغم من الوزن الإضافي الذي يبلغ ‎80 كيلوغراما، فإنها أسرع بعشر ثوان من الطراز بنظام الدفع الخلفي‏.



ومن الخارج، تتضمن التجهيزات الأساسية عجلات ‎Taycan aero‎ قياس ‎19 بوصة وملاقط مكابح سوداء، إضافة إلى مصابيح ‎matrix LED‎ الأمامية. كما تم تجهيز السيارة بنظام بورشه للتحكم بالجر (PTM) ونظام التعليق الهوائي المتكيف الذي يشمل نظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط (PASM)‏.



وتشمل التجهيزات الأساسية في المقصورة المقاعد المريحة في الأمام (مع إمكانية تعديلها كهربائيا بثمانية وضعيات)، ولمسات من الجلد باللون الأسود، ومجموعة اللمسات التزيينية باللون الفضي الداكن، وعجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف المكسوة بالجلد، وواقيات عتبات الأبواب من الألمنيوم المصقول باللون الفضي، ومجموعة الصوت بلس.