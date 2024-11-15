

أُلغي هدف للسعودية سجله سلطان الغنام في اللحظات القاتلة فعادت بنقطة التعادل السلبي من أستراليا في ملبورن، لكنها لاتزال دون فوز في آخر ثلاث مباريات ضمن المجموعة الثالثة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم. ولم تكن النتيجة مناسبة للطرفين، إذ رفعا رصيدهما إلى ست نقاط من خمس مباريات ضمن المجموعة الثالثة التي يتأهل عنها المتصدر ووصيفه مباشرة إلى النهائيات (يمكن التأهل أيضا من الدورين الرابع والخامس)، بفارق أربع نقاط عن اليابان التي تحل اليوم على إندونيسيا.



وفي المجموعة ذاتها، سقط منتخب البحرين في فخ الخسارة على يد الصين 0-1.



وظل التعادل السلبي مسيطرا على المباراة حتى نهاية الوقت الأصلي، لكن تشانغ يونينغ سجل هدف الضيف في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.



تجمد رصيد البحرين عند 5 نقاط في المركز الخامس، بينما حصدت الصين 3 نقاط ثمينة جعلتها ترفع رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الرابع.



وضمن المجموعة الأولى، قطعت إيران شوطا مهما نحو بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها، بعد فوزها على مضيفتها كوريا الشمالية 3-2 في أرضها البيتية لاوس. ورفعت إيران رصيدها إلى 13 نقطة في المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين.