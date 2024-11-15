بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وملك الأردن الملك عبدالله الثاني، الجهود العربية المبذولة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.



وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان أوردته وكالة الانباء الرسمية (بتر)، إن الزعيمين أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض مؤخرا للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.



وذكر البيان أن الزعيمين بحثا العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآليات توسيع التعاون في المجالات كافة.