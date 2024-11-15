افتتح ممثل راعي الحفل وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء يوسف الخده، وبحضور عدد من القيادات الأمنية، اليوم الجمعة مخيم وزارة الداخلية الربيعي خلف نادي الصيد والفروسية بمنطقة صبحان.



بدأ حفل الافتتاح بعرض للموسيقى العسكرية، وفرقة الخيالة، وفرقة العرضة الكويتية. بعدها قام الوكيل المساعد بجولة في المخيم الربيعي شملت أماكن الترفيه وألعاب الأطفال والمطاعم والمقاهي والسوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية، ومسرح تقديم الحفلات والمسابقات، والخيام الخاصة بالتأجير، وملاعب كرة القدم، كما قام بجولة في معرض أكسبو لأصحاب الحرف والمقتنيات التراثية.



وأعرب اللواء الخده عن تقديره واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل والمنظمين لإعداد هذا المخيم، الذي يُعدّ إحدى المبادرات المهمة لدعم الجانب الاجتماعي والترفيهي لمنتسبي الوزارة. مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال مخيم وزارة الداخلية الربيعي إلى تلبية احتياجات منتسبيها وعائلاتهم، وتعزيز التفاعل بينهم وبين الوزارة وترسيخ العلاقات الاجتماعية والأسرية بين الضباط.