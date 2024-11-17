

استكمالا لدورها البارز في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، جددت بورصة الكويت شراكتها الاستراتيجية مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات (KACCH) وبيت عبدالله لرعاية الأطفال (BACCH) للسنة السابعة على التوالي.

وبهذه المناسبة، أشاد د.هلال الساير، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات وبيت عبدالله، معربا عن تقديره لهذا الالتزام المتواصل قائلا: أود أن أشكر بورصة الكويت على دعمها المتواصل للجمعية وبيت عبدالله ضمن شراكة ممتدة منذ العام 2017.

فقد أحدثت مساهماتهم السخية تحولا في تطوير بيئات علاجية لأطفالنا في العديد من المستشفيات في الكويت، ما أحدث أثرا إيجابيا في حياتهم وساهم في تخفيف معاناتهم وتقديم الدعم النفسي والعاطفي لهم ولعائلاتهم.



من جهته، أكد ناصر السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت، على التزام الشركة بمواصلة دورها الإنساني في هذا الإطار قائلا: يأتي دعمنا المتواصل للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال من إيماننا العميق بأهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال الذين يمرون بظروف صحية صعبة، ونسعى عبر هذه الشراكة إلى تعزيز الرفاهية النفسية والعاطفية للمرضى من خلال توفير بيئات علاجية مبتكرة.