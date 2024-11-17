

أعلنت شركة دوموس لإدارة المباني، المتخصصة في حلول الإسكان الجاهزة والتابعة لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات، عن دخولها في تحالف إستراتيجي مع شركة ركاز السعودية لتطوير مبان لتسكين عشرة آلاف موظف كجزء من مشروع «The Node» في الرياض. ويركز هذا التعاون على ابتكار حلول معيشية وتشغيلية عالية الجودة لإسكان القوى العاملة على نطاق واسع في السعودية. ويقام مشروع «The Node» على مساحة تبلغ 3 ملايين متر مربع شرقي الرياض، في موقع إستراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسية، مثل طريق خريص وطريق الدائري. وتطور دوموس وركاز مساكن في المشروع على مساحة 93 ألف متر مربع، ويهدف لتسكين ١٠ آلاف موظف.



وبموجب هذا التحالف، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال مذكرة تفاهم إستراتيجية، تصبح شركة دوموس المشغل الحصري لمشروع «The Node»، وهو مبادرة أساسية تعالج احتياجات الإسكان الملحة للقوى العاملة في الرياض.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ركاز خالد بن حسن القحطاني: «نؤمن في ركاز بوضع معايير جديدة لمعيشة القوى العاملة، وتحالفنا مع شركة دوموس لإدارة المباني يجسد هذا الالتزام. ومشروع The Node هو خطوة متطورة لإنشاء بيئات مستدامة وعالية الجودة تدعم حقا القوى العاملة لدينا وتتماشى مع رؤية المملكة 2030».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة دوموس لإدارة المباني طلال جاسم البحر: «سعداء لدخولنا السوق السعودي الذي يشهد نموا ملحوظا وانفتاحا كبيرا وجاذبا للمستثمرين والطامحين للعمل بالمملكة، بسبب المشاريع الضخمة التي تنفذها كجزء من رؤية 2030، ومتحمسون لتحالفنا مع «ركاز» لابتكار حلول إسكانية مبتكرة، وطرح أول منتجات دوموس في السعودية».



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة دوموس لإدارة المباني باتريك سميث: «إن شراكتنا مع ركاز العقارية يؤكد التزام دوموس بتقديم حلول سكنية استثنائية تدعم الاحتياجات المتزايدة للقوى العاملة السعودية. معا، نضع معايير جديدة للجودة والكفاءة في إسكان القوى العاملة».