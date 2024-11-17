فهد المخيزيم: نفخر بالمشاركة في هذا الطرح ليرسخ خبراتنا المميزة بمعاملات أسواق المال

الإنجاز يؤكد التزام وقدرة «الاستثمارات» على تقديم خدماتها للفرص الاستثمارية المتميزة



أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الخليج العربي، عن نجاح دورها كمؤسسة مالية مشتركة في إتمام الطرح العام لشركة لولو للتجزئة القابضة (المشار إليها فيما يلي باسم «لولو للتجزئة» أو «لولو») بقيمة تبلغ 1.72 مليار دولار، وذلك في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).



وبهذه المناسبة، قال فهد المخيزيم، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية: «تفخر شركة الاستثمارات الوطنية بالمشاركة الفعالة في هذا الطرح العام الأولي الضخم الناجح لشركة لولو للتجزئة القابضة، ما يرسخ خبرتنا في معاملات أسواق المال والتزامنا بدعم المبادرات الاستثمارية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم خدماتنا للفرص الاستثمارية المتميزة التي يسعى عملاء الشركة إلى اقتناصها، ويعكس قوة حضورنا في مختلف أسواق المنطقة.



ويسطر نجاح الشركة بالمشاركة في إتمام الطرح الضخم العام لشركة لولو للتجزئة القابضة إضافة أخرى مميزة لسجل زاخر بالنجاحات سطرتها الشركة في السنوات الأخيرة، وعزز من موقعها الراسخ والمميز في تقديم خدمات متنوعة ما بين إدارة الأصول وأسواق المال وكذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية.



ويعد هذا الطرح العام الأولي حاليا هو أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024 حتى الآن، وقد شهد الطرح طلبا إجماليا بقيمة بلغت 37 مليار دولار من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، ما يؤكد على قوة الطلب والثقة في استراتيجية نمو لولو للتجزئة في جميع أنحاء الخليج.



وشارك في الاكتتاب مستثمرون عالميون بارزون، من بينهم مجموعة فانغارد وصندوق الثروة السيادية في سنغافورة (GIC Pte). وكان سعر الطرح عند 2.04 درهم إماراتي للسهم الواحد، وسينعكس ذلك على القيمة السوقية للشركة بعد الاكتتاب لتبلغ 21.1 مليار درهم إماراتي.

وشهد الاكتتاب مشاركة كيانات سيادية رئيسية من دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة حصانة الاستثمارية التي تدير استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، وجهاز قطر للاستثمار، ما يعكس قوة التعاون والاستثمار الإقليمي.



وقد خططت لولو في البداية لطرح حصة بنسبة 25% ولكنها زادت الطرح إلى 30% استجابة للطلب الكبير من المستثمرين.



وتسعى شركة الاستثمارات الوطنية دائما إلى تصميم وتقديم خدمات استثمارية فريدة ومميزة إلى عملائها الكرام بمختلف أنواعها وقطاعاتها سواء بالأسواق الإقليمية أو العالمية ما يتيح اختيارات متنوعة لهم لتنويع مكونات المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر تحوطا لتقلبات الأسواق، وتعطي القدرة على مرونة التغيير في تلك المكونات تماشيا مع تطورات الأسواق لتلبي تطلعات العملاء.