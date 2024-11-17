سامي النصف: ارتفاع قياسي لأرباح الربع الرابع بـ 162% إلى 5.88 ملايين دينار

حققنا نمواً بصافي الربح من بيع الطائرات بـ 562% ليصل إلى 9.14 ملايين دينار



حققت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (ألافكو) قفزة في الأرباح خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر 2024، وذلك بقيمة 18.98 مليون دينار، مقارنة بخسائر العام السابق له البالغة 1.15 مليون دينار.



وأوصى مجلس إدارة «ألافكو» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 305.32 فلوس لكل سهم وقيمة إجمالية تقدر بـ 30.53 مليون دينار، مع التوصية بتغيير أغراض الشركة لتصبح المزادات في غير المحلات، واستشارات عقارية، وإدارة أملاك الغير، وتنظيم وإدارة المعارض التجارية، وخدمات صيانة المباني.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة سامي النصف إن الشركة حققت قفزة في أرباحها في الربع الرابع المنتهي بختام سبتمبر 2024 بنحو 162% سنويا، مع التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية وتعديل أنشطة الشركة.



وتابع النصف «بلغت أرباح الشركة بالربع الرابع المنتهي بختام سبتمبر السابق 5.88 ملايين دينار، مقابل 2.46 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2023».



وأرجعت الشركة النتائج المسجلة إلى تراجع تكاليف التمويل بنسبة 59% لتصل إلى 18.60 مليون دينار مقابل 45.46 مليون دينار خلال العام المنتهي في سبتمبر 2023، وتراجع مصاريف الاستهلاك بنسبة 49% لتصل إلى 8.05 ملايين دينار مقابل 15.88 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق 2023.



ولفتت الشركة إلى ارتفاع صافي الربح من بيع الطائرات بنسبة 562% ليصل إلى 9.14 ملايين دينار مقابل خسائر قدرها 1.38 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2023، وارتفاع إيرادات المرابحة لتصل إلى 5.03 ملايين دينار مقابل 161.2 ألف دينار خلال العام السابق المنتهي في سبتمبر 2023.



ويأتي ذلك مع رفع توصية للعمومية غير العادية أيضا بتغيير اسم الشركة لتصبح ألافكو للخدمات العقارية، وأخرى للموافقة على تخفيض رأس المال المدفوع من 10 ملايين دينار إلى 750 ألف دينار للزيادة عن الحاجة.