تجاوزت «بيتكوين» مستوى 90 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها عقب فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض، ما عزز ثروات عدد من أبرز رواد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع بدرجة كبيرة.



وتشير تقديرات «فوربس» إلى أن أبرز 11 ثريا من مليارديرات العملات المشفرة، ممن تتكون أغلب ثرواتهم من أصول مشفرة سائلة وأسهم، ربحوا مجتمعين ما قيمته 38 مليار دولار على مدار عام 2024.



وأوضحت المجلة أن 63% أو ما يعادل 24 مليار دولار من هذه الزيادة حدثت منذ أوائل سبتمبر الماضي، حين بدأ التفاؤل بفوز «ترامب» في الانتخابات يسيطر على معنويات المتعاملين في سوق العملات المشفرة.



كان أبرز الأثرياء الرابحين من هذه الموجة هم المليارديرات من قادة الشركات المدرجة التي ترتبط حركة أسهمها كثيرا بعملة البيتكوين، التي أصبح «ترامب» مؤيدا لها بعد خسارة انتخابات عام 2020 أمام الرئيس الحالي «جو بايدن».



وجاء مايكل سايلور، العضو التنفيذي بمجلس إدارة شركة «مايكروستراتيجي» في مقدمة مليارديرات العملات المشفرة الرابحين من موجة الأداء الإيجابي للسوق وللبيتكوين خاصة.



وتعد «مايكروستراتيجي» أكثر شركات العالم حيازة للبيتكوين، وزادت قيمة حيازتها منها بنسبة 464% هذا العام إلى 25.6 مليار دولار، في حين صعد سعر البيتكوين بنسبة 110% على مدار الفترة ذاتها، ونتيجة لذلك، قفزت ثروة «سايلور» التي يتكون أغلبها من البيتكوين وأسهم الشركة، بنسبة 291% إلى 8.8 مليارات دولار في 2024.



وحل في المرتبة الثانية مايك نوفوجراتز، الرئيس التنفيذي لشركة «جالاكسي دجيتال»، إذ ارتفعت ثروته 123% إلى 5.9 مليارات دولار على مدار العام الحالي بفضل صعود سهم الشركة 150%.



وبلغت ثروة بريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لمنصة «كوين باس» 7.6 مليارات دولار في بداية 2024، لكنها ارتفعت 80% إلى 13.8 مليار دولار في الوقت الراهن ليحتل المركز الرابع من بين أكبر الرابحين.



لكن اللافت للنظر أنه أصبح ثاني أغنى شخص في عالم العملات المشفرة، وحدثت الغالبية العظمى من الزيادة المحققة في ثروته هذا العام على مدار الشهرين الماضيين فقط.



وكان أكبر الرابحين هذا العام من حيث قيمة الزيادة في الثروة هو «تشانجبينج تشاو» المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة «بينانس»، إذ ارتفعت ثروته 33% أو 15.8 مليار دولار، وتنقسم إلى 33 مليار دولار حصته من أسهم المنصة، و94 مليون وحدة من العملة الرمزية التي تحمل اسم «بينانس».



وتعد «بينانس» أصلا مشفرا تابعا للمنصة، ويستخدم عبرها لمنح خصومات للعملاء على عمليات التداول وزاد سعرها بنسبة 89% هذا العام، وعند إضافة قيمة حيازة «تشاو» من العملة، يبلغ صافي ثروته في الوقت الراهن 63.1 مليار دولار.



وحسب التقديرات، لم يشهد اثنان فقط من مليارديرات العملات المشفرة أية زيادة في ثرواتهم هذا العام، هما كريس لارسين وجيد مكليب، الشريكان المؤسسان لشركة «ريبل لابس».