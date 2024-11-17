

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية (AAMBFS) عن تعيين الشيخ محمد الجراح الصباح رئيسا لمجلس أمنائها، ما يعكس التزام الأكاديمية بتعزيز دورها الريادي في تطوير وتأهيل الكوادر المهنية المتخصصة لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية على مستوى الوطن العربي.



‏وتعد الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية إحدى أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة في العالم العربي، حيث تسهم في إعداد نخبة من الكفاءات المهنية في قطاعات المال، المصارف، والإدارة. وتكرس الأكاديمية جهودها لتقديم برامج تعليمية مبتكرة وتطوير أبحاث متقدمة تدعم التميز المهني. ويأتي تعيين الشيخ محمد الجراح كإضافة نوعية لمجلس الأمناء، حيث يحمل معه خبرات واسعة ورؤية استراتيجية عميقة من شأنها دفع الأكاديمية نحو تحقيق المزيد من النمو والابتكار، بما يلبي تطلعات ومتطلبات القطاعين العام والخاص.



ويحظى الشيخ محمد الجراح بمسيرة مهنية لما يقرب من أربعة عقود حافلة بالإنجازات، شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية العليا لدى العديد من الجهات الرائدة في الكويت وخارجها، بفضل ما يمتلك من خبرات بارزة في مجالات البنوك والتأمين والاستثمار العقاري، حيث إنه يشغل رئيس مجلس إدارة KIB منذ العام 2010 حتى الآن.



وسيركز الشيخ محمد الجراح في مهامه الجديدة على تعزيز الدور المحوري للأكاديمية في تطوير الموارد البشرية العربية، من خلال تحسين وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية التي توفر للطلبة والمهنيين الأدوات والمعرفة اللازمة للتميز في بيئات العمل المعاصرة والمتطورة، كما سيعمل على توسيع شبكة التعاون بين الأكاديمية والمؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز مكانة الأكاديمية كجهة تعليمية رائدة.



تجدر الإشارة إلى أنه في العام 1985 قام اتحاد المصارف العربية بتأسيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لتهيئة جيل جديد من المهنيين والقادة القادرين على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفعالية في برامج الشهادات والدورات التدريبية وورش العمل المصممة خصيصا لدعم القطاعات المالية والمصرفية والإدارية.



كما يمثل هذا التعيين نقطة انطلاق جديدة للأكاديمية، حيث تستمر في أداء رسالتها السامية في تنمية رأس المال البشري وتطوير المهارات المهنية عبر العالم العربي، تلبية لمتطلبات الأسواق والعمل على تحقيق أثر إيجابي مستدام في مستقبل التنمية الاقتصادية.