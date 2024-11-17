

عبدالحميد الخطيب



على بعد يوم واحد فقط، تستعد «القيثارة» نوال لطرح ألبومها المنتظر «أنا وعزوف»، والذي سيصدر غدا (الاثنين 18 نوفمبر)، بالتعاون مع الملحن والموزع عزوف، ومن إنتاج وتوزيع شركة «روتانا».



نوال اختارت ان يتضمن الألبوم 7 أغان تلامس القلوب وتعبر عن حالات عاطفية مختلفة، وقالت في هذا الصدد: يضم ألبوم «أنا وعزوف» أغاني متنوعة، منها «ابلشتني يا شوق» التي تلخص كلماتها حالة شوق عميقة ولقد استمتعت بتسجيلها بشكل غير عادي، حيث وجدت فيها مساحة كبيرة من المشاعر، وأيضا أغنية «فداك» المليئة بالإحساس الصادق الذي أتمنى أن يصل إلى الجمهور.



وتحدثت نوال عن أغنية «فخاطرك لكن»، حيث اعتبرتها بمنزلة نقلة فنية جديدة في مسيرتها، لافتة في تصريحات لها إلى ان الأغنية تتناول موضوعا يسلط الضوء على التناقضات في العلاقات الإنسانية، وتروي قصة امرأة تسعى إلى تغيير طباع حبيبها الذي يظل خاضعا لأوامرها دون تفكير، مشيرة إلى أن الألبوم لا يقتصر فقط على الأغاني العاطفية، بل يضم أغنية «يا لايم المشتاق»، التي أكدت انها جديدة عليها 100% وفيها طابع شعبي مودرن.



وعن أغنية «وداع أفضل»، أوضحت: عندما سمعت كلماتها لأول مرة، شعرت بأنها أغنية فريدة، فلا أحد يقول «أنا استاهل وداع أفضل» في أغنياته، وهذا ما جعلني أحبها على الفور، بينما قالت عن أغنيتها «قدرت تنام»، بأنها الأقرب إليها «وتشبهها».



وتعود نوال بـ «أنا وعزوف» بعد أكثر من عام عن ألبومها الأخير «الأرض» الذي طرحته نهاية سبتمبر 2023، وضم 15 أغنية، منها: «زينة أيامي، سؤال واحد» كلمات بدر بورسلي وألحان مشعل العروج، «إن حكوا، كل البشر» كلمات العاني وألحان مشعل العروج، «قلب ناسيني» كلمات حسين اليامي وألحان ياسر بوعلي، «على وين» كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي، «المسباح» كلمات أماني الرويلي وألحان ناصر الصالح، «القصايد» كلمات وارفة وألحان يزيد الخالد، «على مهلك» كلمات خلف الخلف وألحان جمانة جمال، «اطلع من خيالي» كلمات خالد المريخي وألحان بديع مسعود، «لا تغمض» كلمات سعد بن محمد بن عبدالله الفيصل وألحان سهم، وغيرها من الأغنيات المتنوعة.