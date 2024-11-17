

علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات وافق على مجموعة من أوامر التعاقد المباشر بقيمة تصل إلى 5.2 ملايين دينار، وذلك فيما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي الـ 26 «خليجي زين 26» التي تستضيفها الكويت 21 ديسمبر المقبل حتى 3 يناير.



ووافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب التعاقد المباشر بشأن حفلي الافتتاح والختام لبطولة كأس الخليج العربي الـ 26 مع الشركة العالمية بي دبليو اس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمي بمبلغ 3.5 ملايين دينار، وفقا للمواد (18-19) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.



كما وافق الجهاز على طلبات التعاقد المباشر لاستضافة الوفود الخاصة بالبطولة في مجموعة من الفنادق بقيمة تصل إلى 775 ألف دينار، وذلك استنادا إلى المادة (18-19) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.



هذا، ووافق الجهاز أيضا على طلب التعاقد المباشر بشأن التطبيق الخاص بالبطولة بقيمة 189 ألف دينار، استنادا إلى أحكام المادة 19 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016.



وتضمنت أوامر التعاقد المباشر كذلك على طلب التعاقد المباشر على توفير مركبات للوفود المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الـ 26 مع شركة النقل العام بمبلغ 322 ألف دينار وذلك استنادا إلى أحكام المادة 19 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016، وكذلك الموافقة على طلب التعاقد المباشر حول احتياجات بطولة كأس الخليج العربي من المطبوعات واللافتات بمبلغ يقدر بـ 229.3 ألف دينار، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 19 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016، وأيضا الموافقة على طلب التعاقد المباشر حول احتياجات الحملة التسويقية خلال فترة البطولة بمبلغ يقدر بـ 156 ألف دينار، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 19 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016.