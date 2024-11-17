

عبدالعزيز جاسم



قرر نادي اليرموك التعاقد مع المدرب الوطني ظاهر العدواني ليقود الفريق الأول لكرة القدم بدلا من المدرب الصربي غوران ماتكوفيتش الذي أعلن النادي رحيله أول من أمس.



ويأتي التخلي عن المدرب الذي حقق لقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي بسبب سوء النتائج في القسم الأول بدوري زين الممتاز بعدما احتل الفريق المركز الأخير بـ6 هزائم و3 تعادلات، ما يعني اقترابه بشكل كبير من اللعب في دوري تفادي الهبوط إن لم يصحح المسار.



وجاء التعاقد مع العدواني لخبرته الكبيرة في الدوري وقدرته على تصحيح المسار إلا أنه عانى هذا الموسم مع النصر ليقدم استقالته وعلى الرغم من ذلك مازال يقبع الفريق بالمركز قبل الأخير.