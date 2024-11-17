

يعقوب العوضي



تشهد صالة نادي سلوى الصباح انطلاقة بطولة سيدات أندية الخليج بمشاركة فرق مصيرة العماني وفتاة كركوك العراقي والبحرين البحريني والمنتخب القطري للسيدات، وهي البطولة الخليجية الثالثة التي تقيمها رئيسة نادي سلوى الشيخة نعيمة الأحمد حيث سبق لها تنظيم عدة بطولات خليجية وعربية والتي شهدت حضور الأهلي المصري في بطولة الأندية العربية للسيدات ومشاركة المنتخب القطري أيضا.



ويفتتح فريق سيدات يد سلوى الصباح البطولة بمواجهة نظيره مصيرة العماني في الـ 3 عصر اليوم، بينما ستلتقي سيدات كركوك المنتخب القطري في الـ5 مساء حيث تقام البطولة بنظام الدوري من دورين ذهابا وإيابا وتستمر حتى 22 الجاري.



وشهدت الرياضة النسائية قفزة كبيرة في الآونة الأخيرة وليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى الدولي خليجيا وآسيويا حيث أسهمت الشيخة نعيمة الأحمد في دعم الرياضة النسائية الكويتية بمختلف ألعابها لاسيما كرة اليد والطائرة، وذلك عبر رعاية الفعاليات الدولية والمحلية وإقامة البطولات وتحفيز اللاعبات والمدربات وأيضا الأطقم التحكيمية.