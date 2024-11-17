

تختتم اليوم بطولة (بريميير بادل الكويت p1)، والتي انطلقت 9 الجاري برعاية مجموعة BNK القابضة، وبمشاركة أكثر من 250 لاعبا عالميا من الكويت والإمارات وقطر والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال وتشيلي والسويد وإيطاليا والبرازيل.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجموعة (BNK) بدر ناصر الخرافي إن استضافة الشركة للبطولة العالمية تأتي اتساقا مع حرص ورؤية القيادة السامية في دعم الشباب والرياضة بالكويت، كما توجه الخرافي بالشكر إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وأجهزة الوزارة، وإلى وزارة الصحة التي وفرت كوادر طبية ومركبات إسعاف والى وزير الإعلام ووزير الدولة للشباب عبدالرحمن المطيري لحرصه على تطوير ودعم جميع الأنشطة التي تخدم الشباب.



وأضاف الخرافي أن تنظيم الكويت لهذا الحدث المهم نقطة انطلاق لدخول الكويت إلى المسرح العالمي لبطولات البادل، مثمنا في الوقت ذاته المشاركة الكبيرة من الجماهير الكويتية ومن الدول الشقيقة والصديقة واستماعهم بتجارب حصرية في مول 360 والارينا وأكاديمية رافا نادال، مشيرا إلى أن حفل الختام سيقام اليوم وسوف يتخلله عرض ترفيهي لزيادة الإثارة خلال النهائيات.



وذكر الخرافي أن استضافة مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تحظي باهتمام متزايد تعزز الإقبال على الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أن استضافة بطولة بريميير بادل الكويت P1 تشكل انطلاقة لرفع مستوى بادل في دولة الكويت وتمكين الجيل القادم للمشاركة في بطولات عالمية.



من جانبه، أعرب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله عن سعادته لإقامة بطولة «بريميير بادل» ووجود ملاعب مجهزة على أعلى مستوى تمكن اللاعبين من كل دول العالم التنافس وممارسة هذه الرياضة، مضيفا: «أعتبر نفسي من جمهور البادل وسعيد بانتشارها في الكويت».



من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي للبادل لويجي كارارو إن بطولة «بريمير بادل» مفاجأة كبيرة، واصفا إياها بالحدث العظيم والأكثر من رائع للجماهير، وأنه لم ير اللاعبين سعداء كما في بطولة «بريمير بادل». وأوضح بالقول «فخورون بالتواجد هنا وفي التعاون الكبير بين مجموعة BNK القابضة وبريميير البادل والاتحاد الدولي للبادل».



وأشاد بتنظيم بطولة «بريمير بادل» والمستوى العالي للبطولة التي تنظم لأول مرة في الكويت، معتبرا أنه حدث ضخم وأن مستوى التنظيم فاق التوقعات ويمكن مقارنته بأفضل المنافسات العالمية في لعبة البادل.



من جهته، ذكر مدير البطولة مشعل الأنصاري أن منافسات «بريمير بادل الكويت» أقيمت على الملعب الرئيسي بالارينا وأكاديمية رافا نادل، والتي تضم 5 ملاعب موزعة على 3 ملاعب للمباريات وملعبين للتدريب، لافتا إلى أن جوائز البطولة تقدر بـ 470 الف يورو، كما دعا الجماهير التي حضرت مباريات البطولة، إلى متابعة السحب على سيارة volvo وسيارتين vespa 300.