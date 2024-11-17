

محمد الجلاهمة



تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارة مباحث محافظة العاصمة، من إغلاق قضيتين «ضد مجهول» بعد ضبط مواطنة تعمل معلمة في وزارة التربية، متورطة في جرائم سرقة، حيث عثر بحوزتها على مبالغ مالية ناتجة عن عمليات السرقة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها ان ضبط المتهمة جاء عقب ورود عدة بلاغات تفيد بقيام شخص مجهول الهوية بالتجول داخل أحد المستشفيات، والدخول إلى مكاتب الموظفين لسرقة محتوياتهم الشخصية مستغلا غيابهم، وبعد إجراء التحريات اللازمة وبالاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة وتتبع خط سير المتهمة، تبين أن مرتكبة هذه السرقات هي مواطنة وتعمل معلمة في وزارة التربية، حيث تم تحديد موقعها وضبطها، وجرت إحالتها الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.