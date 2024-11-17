سفير طاجيكستان: الكويت شريك مهم لبلادنا وموثوق في المنطقة والعالم



أسامة دياب



كشف مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات عن تخصيص الكويت لقطعة أرض في المنطقة الديبلوماسية في غرب مشرف لبناء سفارة طاجيكية دائمة بها.



وأشاد حيات في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الطاجيكية بمناسبة العيد الوطني بالعلاقات الكويتية - الطاجيكية، والتي وصفها بالمتميزة والمتطورة بشكل ملحوظ على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، لافتا إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان إلى الكويت قد أسفرت عن توقيع 8 اتفاقيات تعاون ثنائية بين البلدين.



وأشار إلى أن الكويت كانت في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال طاجيكستان، لافتا إلى استمرار الكويت في دعمها له.



وردا على سؤال حول قرب افتتاح سفارة كويتية في دوشانبي، قال حيات «نحن نبحث الأمر عبر القنوات الديبلوماسية لتقديم اسم السفير الكويتي المرشح في دوشانبي ومن ثم تتم الموافقة عليه، لافتا إلى أنها إجراءات متعارف عليها بين الدول»، مشددا على أن هناك عزما لإتمام هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.



من جهته، قال عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف إن العام المقبل سيصادف الذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين طاجيكستان والكويت، حيث بدأت في عام 1995. وأشار زبيدوف في مجمل كلمته التي ألقاها خلال الحفل إلى أن طاجيكستان تعتبر الكويت شريكا مهما وموثوقا في المنطقة والعالم.



والعلاقات المتميزة بين دوشانبي والكويت مبنية على الصلات الروحية والتاريخية، وكذلك على العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين.



وقال «في الوقت الراهن نعمل معا على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وفي إطار هذه الجهود يتم التحضير الآن لعقد الدورة القادمة للجنة الطاجيكية - الكويتية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في الكويت».



وشدد على أن طاجيكستان والكويت تتعاونان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحوار التعاون الآسيوي (ACD) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ولديهما مواقف مماثلة ورؤى مشتركة تجاه القضايا الدولية والإقليمية.