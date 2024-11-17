حنان عبد المعبود



نظّم معهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعاليته السنوية للسنة السابعة عشرة على التوالي بمناسبة يوم السكر العالمي وذلك من خلال يوم توعوي مفتوح في مول العاصمة. وتضمنت الفعالية يوما مفتوحا حافلا بالعديد من الأنشطة الصحية والتوعوية شملت تعريف الحضور عن مبادرات المعهد البحثية وحث من يستوفي الشروط منهم على المشاركة فيها، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية مثل قياس سكر الدم والمؤشرات الحيوية، والاستشارات الطبية والغذائية، مع شرح للتمارين والنصائح التي تخص اللياقة البدنية والعديد من النصائح المختلفة غيرها. وأعرب القائمون على المعهد عن جزيل الشكر لشركة زين للاتصالات لرعايتهم الكريمة لهذا العام للاحتفالية وكذلك إدارة مول العاصمة لاستضافتهم لها.



من جانبه، قال مدير عام المعهد بالتكليف د.فيصل الرفاعي إن الهدف من هذه الفعالية هو تسليط الضوء على هذا المرض وإيصال رسالة توعوية لكل أفراد المجتمع وتعليمهم أساليب ومهارات التعايش السلمي مع هذا المرض وعوامل خطورته وكيفية الوقاية منه، ويحرص المعهد على تعريف المجتمع بالأبحاث التي يجريها، ولذلك تواجد فريق مختص بالأبحاث من المعهد في هذه الفعالية لشرح ما يجريه المعهد من أبحاث ولتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في المشاريع البحثية المتعددة بما يلائم حالتهم الصحية.



ويذكر أن المعهد نظم هذا اليوم المفتوح تماشيا مع رسالته والتي تتمثل في مكافحة داء السكري في دولة الكويت من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج، كما أن معهد دسمان للسكري يحرص على تنظيم برامجه التوعوية، إذ إن هناك الكثير في مجتمعنا لا يعلمون بإصابتهم بالمرض.



ويواصل المعهد جهوده المستمرة من خلال الأبحاث المحكمة التي يجريها على قدم وساق للحد من تزايد نسبة الإصابة بداء السكري في البلاد ليكون أحد أهم المراكز الشاملة للأبحاث والعلاج والتوعية في مجال مرض السكري.