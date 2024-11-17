عاطف رمضان



أعلنت وزارة الأشغال العامة عن بدء تنفيذ العقود الجديدة المتعلقة بصيانة شاملة جذرية للطرق السريعة والداخلية لطريق الدائري السابع، الذي يعد أحد المحاور الحيوية في شبكة الطرق السريعة في الكويت. وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن صيانة الدائري السابع تعد أولوية قصوى، نظرا لدوره المحوري في تسهيل حركة المرور وربط المناطق الداخلية بالمحاور الخارجية، ما يسهم في تقليل الاختناقات المرورية وتحسين تجربة السائقين اليومية. وأشارت إلى أن المشروع يمتد لـ 1095 يوما، ويتضمن إصلاحات جذرية للبنية التحتية للطريق، بما يشمل معالجة التلفيات، وتعزيز معايير السلامة، وتحسين جودة الأسفلت لضمان استدامة الطريق ورفع كفاءته.



ولفتت إلى أن المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية وفق رؤية «الكويت 2035».