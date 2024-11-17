محمد راتب



قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري ببدء أعمال حملة تشجير الطرق السريعة في محافظة الأحمدي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.



وقالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في بيان إن الوزير بوشهري أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للزراعات التجميلية والتي شملت طريق المطار والدائري السادس وطريق الملك فهد، وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق ووزارة الدفاع ووزارة الكهرباء والماء.



وأكد بوشهري أنه جار العمل أيضا لتشمل الزراعات التجميلية كافة محافظات الكويت.



من جانبه، أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الرقعة الخضراء في الطرق السريعة ما يسهم في مكافحة التلوث وتجميل الطرق العامة بالمحافظة، وتستهدف زراعة 100 ألف شتلة ستسهم في تشجيع المجتمع على المساهمة في المحافظة على البيئة ودعم العمل التطوعي المجتمعي في مجال التشجير وزيادته في مختلف مناطق محافظة الأحمدي.



بدوره، أكد مدير الهيئة م.ناصر تقي أن انطلاق الحملة يمثل خطوة جديدة لمشروع (الهيئة) في زراعة وتخضير الكويت وإعادة الحياة إلى مناطق منعدمة أو محدودة الغطاء النباتي.



وأشاد تقي بالتعاون القائم بين جهات الدولة من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والشركات النفطية الكويتية ووزارة التربية ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرين على دعمهم ومشاركتهم في برنامج التنمية الحضرية الخضراء ومساهمتهم الفعالة في تخضير الكويت.