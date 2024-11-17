العجمي: نهدف لأن يكون المشروع المتنفس الأول للعوائل الكويتية والمقيمين والزوار والسائحين



بشرى شعبان



افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، مشروع «المكشات 3» في موقع الجزيرة الشمالية لجسر جابر، على مساحة 50 ألف متر مربع، والذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل.



وقالت الحويلة، في تصريح صحافي على هامش الافتتاح، «أشعر بسعادة بالغة لافتتاح مشروع «المكشات 3» الذي يختلف عن سابقيه، حيث حرصت الوزارة على أن يكون أكثر جذبا، ويضم فعاليات جديدة عدة متنوعة تناسب جميع الأعمار وتلبي احتياجات كل أفراد الأسرة»، مؤكدة أن المشروع سيكون ملتقى اجتماعيا ترفيهيا للأسر الكويتية والوافدة.



وكشفت الحويلة عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين جملة مبادرات اجتماعية وترفيهية في معظم المحافظات، «فأهل الكويت وكل من يعيش على أرضها جديرون بإطلاق مثل هذه المشروعات والمبادرات التي تأتي بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية».



ولفتت إلى أن المشروع الذي يأتي بدعم وتمويل من لجنة المشروعات الوطنية التعاونية والتنسيق مع اتحاد الجمعيات، يعد نقلة نوعية لدعم السياحة والترفيه في الكويت.



من جانبه، أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي أن مشروع «المكشات 3» لهذا العام يعد الأفضل بين سابقيه، مشيرا إلى أنه طالب الجهات المعنية بتسجيل ملاحظاتهم حول المشروع لمحاولة تلافيها العام المقبل.



وأضاف العلي أنه «بتوجيهات مجلس الوزراء نحرص على تقديم كل ما يلبي احتياجات المواطنين، فالشعب يستحق دائما الأفضل»، مشيرا إلى أن المشروع سيشهد تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية في قادم الأيام.



من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي إن «هذا العمل هو شراكة حقيقية بين الوزارة واتحاد الجمعيات، وبتوجيهات مباشرة من الوزيرة الحويلة بأن يكون هذا المكان مزارا اجتماعيا بالدرجة الأولى».



وأضاف العجمي، «نهدف لأن يكون المشروع المتنفس الأول للعوائل الكويتية والمقيمين والزوار والسائحين، لاسيما أن هناك فعاليات عدة قادمة، كما سنعمل من اجل إسعاد المواطنين والمقيمين، وسيكون هذا المكان فخر مشاريعنا الوطنية بالفترة القادمة».



ولفت العجمي إلى أن الاسعار ستكون اقل المطروحة على مستوى الدولة، وحجز التذاكر عبر الموقع الالكتروني، «كما نحرص على أن يكون المكان غير مكلف للأسر الكويتية والوافدة».