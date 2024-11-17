أصدر مدير عام البلدية قرارا بإضافة 64 نشاطا الى لائحة المحلات العامة.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يعتمد توطين الأنشطة على النحو التالي:
٭ إصلاح وتطوير وصيانة السفن والمعدات والاجهزة والانشطة العسكرية وقطع غيارها - حسب موافقة التنظيم - يرخص حسب المخططات المرخصة
٭ اصلاح وتطوير وصيانة للطائرات والمعدات والاجهزة والانشطة العسكرية وقطع الغيار - حسب موافقة التنظيم - يرخص حسب المخططات المرخصة
٭ اصلاح وتطوير وصيانة الآليات والمعدات والاجهزة والأنظمة العسكرية وقطع الغيار - حسب موافقة التعليم - يرخص حسب المخططات المرخصة
٭ إنشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات الصحية العسكرية - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم
٭ البيع بالجملة للتجهيزات العسكرية - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
٭ البيع بالجملة للأجهزة - الفحص بالاشعة السينية الثابتة والمتنقلة - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
٭ البيع بالجملة الاجهزة - الكشف والتخلص من المتفجرات - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
٭ البيع بالجملة للأسلاك الاستشعارية الكهربائية للمنشأة الحيوية والنفطية الحدودية - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
٭ البيع بالجملة للسفن والمعدات والاجهزة والانظمة العسكرية - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
٭ البيع بالجملة للطائرات والمعدات والاجهزة والانظمة العسكرية - توطين النشاط مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح
٭ البيع بالجملة لآليات المعدات والاجهزة والانظمة الأمنية - توطين النشاط مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح
٭ استشارات وتمارين وتدريب عسكري بري - توطين النشاط مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح
٭ استشارات وتمارين وتدريب عسكري بحري - توطين النشاط مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح
٭ استشارات وتمارين وتدريب عسكري جوي - توطين النشاط مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح
٭ مركز تحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف - توطين النشاط محل في الأبنية التجارية بمساحة 60 متر مربعا حسب النظم واللوائح
٭ مركز ترفيهي من خلال الحيوانات الأليفة - محل في الابنية التجارية بمساحة 100 متر مربع ومحل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم حسب النظم واللوائح
٭ منتزهات الترفيه والملاهي والمتنزهات التي تقوم على موضوع (كالشخصيات الكارتونية في الأفلام أو الحيوانات) - محل في الابنية التجارية بمساحة 100 متر مربع ومحل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم حسب النظم واللوائح
مادة ثانية:
مراجعة قرار 4 لسنة 2022 في شأن ضوابط استغلال الأرضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة وتوطين الأنشطة بما يعادلها من أنشطة دولية وفق التالي:
٭ كافتيريا - كافتيريا
٭ كوفي شوب - تقديم المشروبات (الكوفي)
٭ محل لبيع الحلويات - حلويات
٭ محل عصائر وآيس كريم - محلات البوظة (الآيس كريم) - عصائر ومرطبات
٭ مطعم - مطعم
٭ محل هواتف - البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة
٭ ملابس رياضة - البيع بالتجزئة للملابس الرياضية
٭ أجهزة رياضية - البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والدراجات الهوائية
٭ معدات بحرية وزوارق رياضية - معدات وأدوات بحرية
٭ صالة إنترنت - مقهى الانترنت
٭ صيدلية - صيدلية
٭ ماكينة سحب آلي - لا يوجد
٭ محل بيع إطارات - نظارات طبية - نظارات شمسية
٭ مكتب سفريات - السياحة والسفر
٭ هدايا وكماليات - البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا
٭ محل زهور - البيع بالتجزئة للزهور والورود والنباتات
٭ إلكترونيات - البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية
٭ أجهزة كهربائية - البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية
٭ طباعة وتصوير فوتوغرافي - تصوير خارجي للمناسبات - طباعة وتصوير مستندات
٭ مطحنة - مطحنة ومحمصة بن صغيرة
٭ مصبغة - غسيل وكوي على البخار - تنظيف وكوي ملابس يدويا وعلى البخار
٭ تاكسي - سيارات الأجرة التاكسي
٭ صالون رجالي - صالون للرجال
٭ بيع قرطاسية والأدوات المكتبية - البيع بالتجزئة للأدوات المكتبية (القرطاسية)
٭ شركة صرافة - صرافة
٭ بيع لعب أطفال - بيع الألعاب بالتجزئة
٭ أكاديمية رياضية (حسب التخصص الرياضي) - أكاديمية رياضية
٭ العطور ومواد التجميل - البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصالون الزينة والبخور
٭ محل مكملات غذائية - البيع بالتجزئة للأغذية الخاصة والصحية
٭ المنتجات الغذائية - البيع بالتجزئة للأغذية الخاصة والصحية
٭ بقالة - بقالة
٭ الملابس الجاهزة - البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة
٭ الأحذية والحقائب - البيع بالتجزئة للأحذية - البيع بالتجزئة للحقائب والسلع الجلدية وتوابع السفر
٭ الساعات وتصليحها - البيع بالتجزئة للساعات بأنواعها - إصلاح وتعديل الساعات وأجزائها
٭ خطوط طيران دولي - خطوط طيران دولي بيع مباشر
٭ مكتب تأمين - وسيط تأمين بالعمولة
٭ توكيلات ملابس ماركات تجارية - لا يوجد
٭ مأكولات خفيفة - مأكولات خفيفة
٭ مدرسة للفروسية - تعليم ركوب الخيل
٭ صالة تسلية متعددة الأغراض - أنشطة ألعاب التسلية للكبار - ألعاب تسلية للأطفال
٭ صالة متعددة الأغراض - لا يوجد
٭ مبنى سكني فقط لضيوف النادي - لا يوجد
٭ ناد صحي - معهد صحي للرجال - معهد صحي للسيدات - معهد صحي للأطفال
٭ فرع بنك - البنوك التجارية - بنوك إسلامية - البنوك التقليدية
٭ مكاتب تجارية رياضية وترويجية - لا يوجد
٭ مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها - مركز جلسات التبريد الرياضي
٭ سوق مركزي - الأسواق المركزية للمواد الغذائية - الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.