أصدر مدير عام البلدية قرارا بإضافة 64 نشاطا الى لائحة المحلات العامة.



وجاء في القرار:



مادة أولى



يعتمد توطين الأنشطة على النحو التالي:



٭ إصلاح وتطوير وصيانة السفن والمعدات والاجهزة والانشطة العسكرية وقطع غيارها - حسب موافقة التنظيم - يرخص حسب المخططات المرخصة



٭ اصلاح وتطوير وصيانة للطائرات والمعدات والاجهزة والانشطة العسكرية وقطع الغيار - حسب موافقة التنظيم - يرخص حسب المخططات المرخصة



٭ اصلاح وتطوير وصيانة الآليات والمعدات والاجهزة والأنظمة العسكرية وقطع الغيار - حسب موافقة التعليم - يرخص حسب المخططات المرخصة



٭ إنشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات الصحية العسكرية - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم



٭ البيع بالجملة للتجهيزات العسكرية - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالجملة للأجهزة - الفحص بالاشعة السينية الثابتة والمتنقلة - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالجملة الاجهزة - الكشف والتخلص من المتفجرات - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالجملة للأسلاك الاستشعارية الكهربائية للمنشأة الحيوية والنفطية الحدودية - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالجملة للسفن والمعدات والاجهزة والانظمة العسكرية - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالجملة للطائرات والمعدات والاجهزة والانظمة العسكرية - توطين النشاط مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالجملة لآليات المعدات والاجهزة والانظمة الأمنية - توطين النشاط مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ استشارات وتمارين وتدريب عسكري بري - توطين النشاط مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ استشارات وتمارين وتدريب عسكري بحري - توطين النشاط مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ استشارات وتمارين وتدريب عسكري جوي - توطين النشاط مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ مركز تحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف - توطين النشاط محل في الأبنية التجارية بمساحة 60 متر مربعا حسب النظم واللوائح



٭ مركز ترفيهي من خلال الحيوانات الأليفة - محل في الابنية التجارية بمساحة 100 متر مربع ومحل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم حسب النظم واللوائح



٭ منتزهات الترفيه والملاهي والمتنزهات التي تقوم على موضوع (كالشخصيات الكارتونية في الأفلام أو الحيوانات) - محل في الابنية التجارية بمساحة 100 متر مربع ومحل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم حسب النظم واللوائح



مادة ثانية:



مراجعة قرار 4 لسنة 2022 في شأن ضوابط استغلال الأرضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة وتوطين الأنشطة بما يعادلها من أنشطة دولية وفق التالي:



٭ كافتيريا - كافتيريا



٭ كوفي شوب - تقديم المشروبات (الكوفي)



٭ محل لبيع الحلويات - حلويات



٭ محل عصائر وآيس كريم - محلات البوظة (الآيس كريم) - عصائر ومرطبات



٭ مطعم - مطعم



٭ محل هواتف - البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة



٭ ملابس رياضة - البيع بالتجزئة للملابس الرياضية



٭ أجهزة رياضية - البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والدراجات الهوائية



٭ معدات بحرية وزوارق رياضية - معدات وأدوات بحرية



٭ صالة إنترنت - مقهى الانترنت



٭ صيدلية - صيدلية



٭ ماكينة سحب آلي - لا يوجد



٭ محل بيع إطارات - نظارات طبية - نظارات شمسية



٭ مكتب سفريات - السياحة والسفر



٭ هدايا وكماليات - البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا



٭ محل زهور - البيع بالتجزئة للزهور والورود والنباتات



٭ إلكترونيات - البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية



٭ أجهزة كهربائية - البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية



٭ طباعة وتصوير فوتوغرافي - تصوير خارجي للمناسبات - طباعة وتصوير مستندات



٭ مطحنة - مطحنة ومحمصة بن صغيرة



٭ مصبغة - غسيل وكوي على البخار - تنظيف وكوي ملابس يدويا وعلى البخار



٭ تاكسي - سيارات الأجرة التاكسي



٭ صالون رجالي - صالون للرجال



٭ بيع قرطاسية والأدوات المكتبية - البيع بالتجزئة للأدوات المكتبية (القرطاسية)



٭ شركة صرافة - صرافة



٭ بيع لعب أطفال - بيع الألعاب بالتجزئة



٭ أكاديمية رياضية (حسب التخصص الرياضي) - أكاديمية رياضية



٭ العطور ومواد التجميل - البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصالون الزينة والبخور



٭ محل مكملات غذائية - البيع بالتجزئة للأغذية الخاصة والصحية



٭ المنتجات الغذائية - البيع بالتجزئة للأغذية الخاصة والصحية



٭ بقالة - بقالة



٭ الملابس الجاهزة - البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة



٭ الأحذية والحقائب - البيع بالتجزئة للأحذية - البيع بالتجزئة للحقائب والسلع الجلدية وتوابع السفر



٭ الساعات وتصليحها - البيع بالتجزئة للساعات بأنواعها - إصلاح وتعديل الساعات وأجزائها



٭ خطوط طيران دولي - خطوط طيران دولي بيع مباشر



٭ مكتب تأمين - وسيط تأمين بالعمولة



٭ توكيلات ملابس ماركات تجارية - لا يوجد



٭ مأكولات خفيفة - مأكولات خفيفة



٭ مدرسة للفروسية - تعليم ركوب الخيل



٭ صالة تسلية متعددة الأغراض - أنشطة ألعاب التسلية للكبار - ألعاب تسلية للأطفال



٭ صالة متعددة الأغراض - لا يوجد



٭ مبنى سكني فقط لضيوف النادي - لا يوجد



٭ ناد صحي - معهد صحي للرجال - معهد صحي للسيدات - معهد صحي للأطفال



٭ فرع بنك - البنوك التجارية - بنوك إسلامية - البنوك التقليدية



٭ مكاتب تجارية رياضية وترويجية - لا يوجد



٭ مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها - مركز جلسات التبريد الرياضي



٭ سوق مركزي - الأسواق المركزية للمواد الغذائية - الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية



مادة ثالثة:



على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.