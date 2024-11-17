محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الوفرة السكنية التعاونية سليمان ظاهر الرشيدي أنه سيتم البدء بأعمال فرش وتجهيز السوق المركزي الجديد في المحور الخدمي قطعة 8، وذلك بفضل الله ثم أخذ الموافقة المالية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.



وأضاف الرشيدي في تصريح صحافي أنه ستتم متابعة الإجراءات المتبقية مع الوزارة لإنجاز هذا المشروع المميز الحيوي، والذي سيسهم في تقديم نقلة نوعية وفريدة من نوعها للخدمات التي تقدمها الجمعية، موضحا أن مبنى ‏الجمعية الجديد يتكون من سرداب ودور أرضي وأول، وتبلغ مساحة السوق قرابة 5000 متر مربع ما يسهم في عرض كل الأصناف والسلع التي يحتاج اليها المساهم تحت سقف واحد. وعلى صعيد المحلات المستثمرة في السوق المركزي الجديد، أكد أنها تتجاوز 30 محلا مستثمرا بمساحة كبيرة ومميزة ستسهم في استقدام أكبر البراندات العالمية التي تلبي احتياجات المساهمين الكرام، مبينا حرص مجلس الإدارة على إنجاز هذا المشروع بأعلى جودة ‏وأجمل المواصفات التي تلبي رغبات وتطلعات المساهمين الكرام، وذلك تحت شعار: «القادم أجمل والمساهمين يستاهلون».