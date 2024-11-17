أقر مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز ريادة الجامعة في مجال التعليم والابتكار، وتتماشى بشكل كامل مع رؤية الكويت 2035.



وتؤكد الخطة الاستراتيجية التزام الجامعة بدعم رؤية 2035 نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال توفير تعليم متنوع وعالمي المستوى، مع سعي الجامعة إلى إعداد خريجين قادرين على القيادة والابتكار في مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها.



وقالت رئيسة مجلس الأمناء الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح «انه مع إقرار مجلس الأمناء للخطة الاستراتيجية، تمضي الجامعة في مساعيها للمساهمة في تطوير رأس المال البشري بما يتماشى مع رؤية 2035».



وأضافت الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد إن الأهداف والغايات القابلة للتنفيذ الواردة في هذه الخطة تعكس التزام الجامعة الراسخ بالتميز الأكاديمي، والمشاركة المجتمعية، والنمو المستدام، معربة عن امتنانها العميق لكل فرد في مجتمع الجامعة على تفانيهم وتعاونهم لتحقيق هذه الرؤية.



وشكل مجلس الأمناء في اجتماعه لجنتين دائمتين، الأولى لجنة حوكمة المجلس، والثانية لجنة الشؤون المالية، وستعمل لجنة الحوكمة على ضمان توافق سياسات وهياكل حوكمة الجامعة مع أفضل الممارسات، فيما ستتولى لجنة الشؤون المالية الإشراف على الصحة المالية للجامعة وإدارة الموارد، مع التركيز على المساءلة والشفافية المالية.



من جهتها، قالت رئيسة الجامعة البروفيسورة روضة عواد ان الخطة الاستراتيجية هي ثمرة جهود استثنائية من جميع أفراد الجامعة، الذين اجتمعوا لرسم مسار تحولي لمستقبل الجامعة.



وأشارت عواد إلى ان هذا الالتزام الجماعي يبرز استعداد الجامعة لكتابة فصل مهم مقبل في مسيرتها موضحة أن اللجنتين ستساهمان بالدعم المنظم والمستدام لتعزيز مهمتنا والتميز التشغيلي بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية.



وكان المجلس قد استعرض خلال اجتماعه التوجهات الحالية في معدلات التسجيل، والتوقعات المالية، وبرنامج التبادل مع كلية دارتموث الزميلة.



وتركزت مناقشات المجلس على المبادرات الرامية إلى زيادة التنوع في الالتحاق والحفاظ على التميز الأكاديمي من خلال الشراكات الاستراتيجية، مع التأكيد على التزام الجامعة المستمر بالاستدامة والابتكار كجزء من التزامها برؤية الكويت 2035.



والجامعة الأمريكية في الكويت أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت، وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة ولغة التدريس هي اللغة الإنجليزية.