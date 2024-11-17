أقامت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ذ.م.م وإدارة التميز المؤسسي في مجموعة الساير حفل توزيع الجوائز لتكريم الفائزين في مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام بدورتها السابعة عشر، وذلك في صالة عرض تويوتا الشويخ بحضور إدارة مجموعة الساير الفائزين، وأولياء الأمور، والمعلمين والعديد من الضيوف.



وشارك هذا العام أكثر من 717 عملا فنيا رائعا من رسومات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة، وتناولت إبداعاتهم مفاهيم مبتكرة للتنقل مثل الطاقة المتجددة، قضايا البيئة والتلوث، وأهمية تعزيز السلام، والمحبة، والعناية بالبشرية.



وأعربت إدارة مجموعة الساير عن تقديرها للفائزين ووزعت الجوائز على الفائزين في كل فئة عمرية، مشيدة بإبداعات الأطفال وأفكارهم التي تتجاوز سنهم وخبراتهم، وحضر الحفل إبراهيم محمد الفوازان - مدير أعمال أول مجموعة خدمة تويوتا، وثيو كروجر - مدير عام، مبيعات تويوتا، ونهاد محمد الحاج علي - مدير مجموعة التميز المؤسسي، ورياض محمد السالم - مدير أول مبيعات تويوتا، وشيبو محمد - مدير المسؤولية الاجتماعية.



الجدير بالذكر أن اثنين من الفائزين من الكويت قد حصلا على جائزة تويوتا عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام أيضا، حيث فازت دياكشا سونيل كومار بجائزة الفئة الأولى، وحصلت موكثيكا مانيكاندان على جائزة «التنقل للجميع» ومنح كل فائز مبلغ 3000 دولار تشجيعا وتحفيزا لهم للاستمرار في تقديم الإبداعات الفنية.



وتشجع مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام الأطفال حول العالم على الإبداع والتخيل وابتكار أعمال فنية تعبر عن التنقل في المستقبل.



ومنذ عام 2004، ألهمت تويوتا نحو 9.4 ملايين طفل من 144 دولة لإطلاق العنان لإبداعهم الفني. وتهدف هذه المسابقة إلى إلهام الجيل القادم من المخترعين والمفكرين والحالمين، ليحلموا بلا حدود ويجعلوا العالم مكانا أفضل. وتدعم مجموعة الساير مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام لمساعدة المواهب الشابة في الكويت على تعلم مهارات جديدة والتفكير الابتكاري والتعبير عن الإبداع بما يغطي أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة كجزء من أهدافنا في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.