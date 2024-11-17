دعا المبادرين والتجار وأصحاب الشركات ورجال الأعمال الكويتيين إلى مشاركة للتعرف على مجالات جديدة



علي إبراهيم



دعا ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك «موصياد» في الكويت أديب غازي عموم رواد الأعمـال الكويتيين وكذلك المبادرون من أصحاب المشروعــات الصغيــرة والمتوسطة إلى الحضور والاستفادة والمشاركة في معرض موصياد إكسبو 2024 الدولي والذي سيكون بمنزلة فرصة كبيرة للمبادرين والتجار وأصحاب الشركات ورجال الأعمال تمكنهم من التعرف على مجالات جديدة من المنتجات والمبتكرات والصناعات الواعدة، وتتيح لهم توسيع نطاق أعمالهم عبر لقاءات مباشرة ومن دون وسطاء مع شركاء ومصنعين وأصحاب القطاعات التجارية والصناعية من تركيا والكثير من دول العالم.



وأضاف غازي في تصريح لـ «الأنباء» أن معرض اكسبو 2024 الذي سينطلق في مركز توياب للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول بين 26 و29 نوفمبر الجاري، سيدعم توسع الأعمال ونمو القطاعات التشغيلية في كلا البلدين، مشيرا إلى أن جهود «موصياد» تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية واعدة عبر المعرض الذي سيشهد مشاركة أكثر من 500 وفد من 88 دولة، وسيظهر حجم الفرص المتاحة للتعاون الدولي وتطوير العلاقات التجارية بين الكويت وتركيا والشركاء الدوليين، وتحقيق نتائج واعدة وإيرادات بقيمة تفوق مليار دولار.



وأوضح أن برنامج المعرض سيشمل أيضا تنظيم ندوات وجلسات عمل مباشرة، وذلك بهدف تنمية حجم التعاون التجاري، كما سيتيح المعرض للزوار فرصا لتعزيز شبكاتهم وتوسيع آفاقهم الاستثمارية عبر تبادل الخبرات مع شركات رائدة في قطاعات التصنيع، التكنولوجيا، الطاقة، والبنية التحتية، مشيرا إلى أن «موصياد» تلعب دورا محوريا في تحفيز الأنشطة التجارية الثنائية من خلال هذا المعرض الذي يمثل منصة استراتيجية تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم، ويوفر المعرض مناخا يشجع على بناء علاقات تجارية جديدة، ما يعزز من التبادل الاقتصادي عبر مختلف القطاعات، ويدفع بالشركات نحو تحسين تنافسيتها وتعزيز صادراتها إلى أسواق جديدة.



ولفت غازي إلـــى أن المعرض يعد حدثا مهما، ونافـــذة للمستثمريـن الكويتيين للاطلاع على البيئة التجارية في تركيا، إذ يسهم في خلق فرص عمل ودعم نمو الاقتصاد عبر جذب استثمارات مباشرة وفتح قنوات تجارة جديدة، مشيرا إلى أن المعرض يعزز التعاون التجاري بين الشركات الكويتية ونظيراتها التركية من خلال تقليل تكاليف البحث عن شركاء جدد، وتسهيل عملية التفاوض، وتقليص الزمن اللازم لإبرام العقود، حيث إن مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء استدامة أكبر للشركات، وزيادة قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، ما يعزز من كفاءتها التشغيلية ويجعلها في موقع تنافسي أقوى.



وأوضــح غــــازي أن المعرض يوفر مزايا متعددة للمستثمرين عبر استقطاب شركات محلية ودولية من قطاعـات مختلفة، مما يزيد مـن حجم الخيارات المتاحة ويتيح للمستثمرين استكشاف حلول مبتكرة وتقنيات حديثة تعزز من تطور شركاتهم، في حين أنه من خلال التشجيع على الابتكار والتحديث، يقدم المعرض للشركات التركية فرصة للتوسع، وتوسيع أسواقها، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من تنافسيتها عالميا ويدعم من قدرتها التصديرية.



وبين غازي أن الخطوط الجوية التركية لها مساهمة فاعلة في دعم هذا التعاون الاقتصادي عبر تقديم خصومات تصل إلى 30% للمسافرين من الكويت إلى إسطنبول لحضور المعرض، إذ يساهم هذا العرض في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي ويدعم هدف تركيا في أن تصبح محورا إقليميا للتجارة الدولية.



وختم قائلا «بفضل الله ثم هذا المعرض، سيتمكن قطاع الأعمال الكويتي من تعزيز حضوره في السوق التركي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في ظل التطورات الاقتصادية المستمرة، مشيرا إلى أن «موصياد إكسبو 2024» يمثل منصة استراتيجية تستهدف استدامة التعاون الاقتصادي والتجاري عبر تقوية الشراكات ودعم عمليات التوسع التجاري، مما يدعم مساعي التنمية الاقتصادية المشتركة».



جهود دؤوبة للسفيرة التركية



أشاد أديب غازي بالجهود المميزة التي تبذلها سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت، طوبى سونمز، لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة في الجانب الاقتصادي وتنمية وتعزيز حجم التبادل التجاري وتوطيد أصر التعاون مع الكويت، كما أنها تسعى من خلال رؤى بناءة إلى توفير بيئة مشجعة للمستثمرين من الجانبين للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها هذا الحدث.