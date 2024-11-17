أسامة أبوالسعود



أعلن مدير إدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف سطام المزين ان عدد الذين سجلوا للحج حتى الآن بلغ 30 ألف مواطن ومواطنة. وأوضح المزين، في تصريح لـ «الأنباء»، ان باب التسجيل سيغلق في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الأحد وستبدأ بعدها مباشرة عملية الفرز. وأشار المزين إلى ان كل من يتم قبوله سيتم إرسال رسالة له عبر برنامج «سهل»، وكذلك رسالة نصية عبر «الموبايل» الشخصي المسجل به تتضمن «لينك» بأسماء الحملات المشاركة في حج 1446هـ ـ 2025م وأسعارها وخدماتها والبرامج المقدمة. ولفت المزين إلى أنه في حال قبول المواطن أو المواطنة للحج فإن عليه أن يتوجه للحملة مع صورة شخصية وصورة جواز السفر ودفع مقدم 750 دينارا عن كل فرد في الطلب وتوقيع العقد مع الحملة.