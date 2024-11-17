

الدوحة - فريد عبدالباقي



عاد المنتخب القطري لكرة القدم إلى المسار الصحيح في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بفوز مثير على أوزبكستان بنتيجة 3-2، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، وذلك خلال المواجهة التي جرت بينهما على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وبهذا الانتصار، رفع المنتخب القطري رصيده إلى 7 نقاط، ليبقى في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات، التي تفوقت بدورها على قيرغيزستان بنتيجة 3-0.



وشهدت مباراة أوزبكستان تألقا لافتا لقائد منتخب قطر أكرم عفيف، الذي واصل تحقيق الأرقام القياسية بإسهامه في الهدفين الأول والثاني لزميله المعز علي، كما لعب دورا حاسما في صناعة هدف الفوز الذي سجله المدافع لوكاس مينديز في الدقيقة 90+12. بهذا الأداء، أصبح عفيف أول لاعب عربي يسهم في 50 هدفا خلال عام 2024، بواقع 33 هدفا و18 تمريرة حاسمة مع ناديه ومنتخب بلاده.



وقلص فوز «العنابي» الفارق مع أوزبكستان، صاحبة المركز الثاني بـ10 نقاط، إلى 3 نقاط فقط، وأبقى على آمال قطر في التأهل المباشر إلى المونديال.



ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب قطر إلى أبوظبي مساء اليوم، حيث سيخوض مرانه الأخير على ستاد آل نهيان مساء الغد، استعدادا لرد اعتباره بعد خسارته مباراة الذهاب 1-3.



وفي إطار الاستعدادات، قرر المدرب الإسباني لمنتخب قطر بارتولومي ماركيز لوبيز استدعاء عبدالله يوسف، لاعب الغرافة، ليحل بديلا لعبدالله اليزيدي، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 5-6 أسابيع بعد إصابته في الكاحل بمباراة أوزبكستان.