

القاهرة - محمد سامي



وصلت ظهر أمس السبت إلى القاهرة قادمة من الرأس الأخضر بعثة منتخب مصر لكرة القدم عقب نهاية لقاء الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 والذي انتهى بالتعادل الإيجابي مع المضيف 1-1 في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في بريا، ليحسم «الفراعنة» صدارة المجموعة الثالثة رسميا بغض النظر عن لقاء الجولة السادسة ضد بوتسوانا الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي في ختام مرحلة التصفيات.



وتقدم طاهر محمد طاهر لمصر في الدقيقة (31)، وتعادلت الرأس الأخضر في الدقيقة (63) من ضربة جزاء.



وحافظ المنتخب المصري على سجله خاليا من الهزائم في التصفيات ورفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن موريتانيا وودع التصفيات رسميا، بينما احتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني برصيد 7 نقاط ليشتعل صراع بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة مع منتخب موريتانيا.



وعقب اللقاء صرح المدير الفني حسام حسن: «هدفي كان استمرار سلسلة الفوز، وسعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بين الإصابات والإيقافات ومعظمهم من العناصر الأساسية».



من جانبه، أعلن طبيب المنتخب د.محمد أبو العلا أن إصابة لاعب الوسط محمد شحاتة عبارة عن تمزق في العضلة الضامة، وبالتالي سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء الجولة السادسة، كما تأكد أيضا غياب حمدي فتحي والحارس محمد الشناوي لحصولهم علي إنذارين.



من ناحية أخرى، يلتقي فريقي الزمالك والأهلي لكرة اليد رجال ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد اليوم الأحد على صالة ستاد القاهرة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الكويت.