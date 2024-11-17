

توج فارس نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي بلقب بطولة نادي «صحاري» للقفز على الحواجز، التي أقيمت في مضمار منتجع صحاري للفروسية بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية.



وتمكن الخرافي من تحقيق المركز الأول في الشوط الرئيسي على ارتفاع 135 سم، بعد منافسة قوية من باقي الفرسان، محققا أسرع زمن 55.10 ثانية، تلاه البريطاني نيك تشانينج ويارا الهنيدي وفواز الراشد وخالد الخبيزي وعبدالرحمن الفزيع.



وقام الفارس مشاري القطان مدير الإسطبلات في منتجع صحاري للفروسية بتتويج الأبطال، حيث أوضح أن المنافسة كانت قوية في الشوط الأخير بين أكثر من فارس لتحقيق المركز الأول.



ونجح البريطاني نيك تشانينج في تحقيق المركز الأول على ارتفاع 125 سم، تلاه غازي الفليج وحسين الخرافي ويارا الهنيدي وآلاء السلطان، كما فاز الفارس محمد الشمري بصدارة الشوط الرابع على ارتفاع 115 سم، فيما فاز الفارس عبدالوهاب البالول بالمركز الأول على ارتفاع 105 سم. وفي الشوطين الأول والثاني على ارتفاع 70 و90 سم، وبمشاركة عدد كبير من الفرسان، نجح معظمهم في تخطي الحواجز دون أخطاء.