

الشارقة - «الأنباء» - يوسف غانم



تستضيف الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح اليوم الأحد في الـ 7 مساء في قاعة الاحتفالات، في لقاء جماهيري يروي فيه رحلته في الوصول إلى العالمية، ويكشف علاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.



وفي أمسية استثنائية تجمع بين روح الرياضة وشغف المعرفة، يتحدث صلاح عن مسيرته الكروية، حيث يشارك الحضور جوانب من حياته، بدءا من بداياته وصولا إلى النجومية العالمية، مسلطا الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلمها. كما يكشف عن الكتب التي ألهمته وأثرت في تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.



محمد صلاح، الجناح الأيمن في ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، قد بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي المقاولون العرب في مصر، ثم انتقل إلى أوروبا، حيث لعب لأندية بازل السويسري، وتشلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل أن ينضم إلى ليفربول في 2017.



وحقق صلاح العديد من الإنجازات، منها الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف.