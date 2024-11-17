توقعت دراسة حديثة أعدتها شركة ريسيرش آند ماركتس بأن تشهد إيرادات صناعة ألعاب الفيديو قفزة هائلة لتبلغ 293.2 مليار دولار بحلول عام 2027، مسجلة بذلك نموا هائلا بنسبة 245% خلال العقد الماضي.



وقد حققت هذه الصناعة، التي شهدت ازدهارا لافتا خلال جائحة كورونا، معدل نمو سنوي مركبا قدره 14.5%، لتتجاوز بذلك كونها مجرد ترفيه للأطفال، وتستقطب شرائح عمرية وفئات اجتماعية متنوعة



كما كشفت دراسة أعدتها شركة مورجان ستانلي ريسيرش، أن ألعاب الفيديو باتت ظاهرة عالمية تجاوزت حدود الأعمار.



ففي الولايات المتحدة وحدها، يلعب نصف السكان أنواعا مختلفة من الألعاب الإلكترونية عبر أجهزة متنوعة، بدءا من الحواسيب ووصولا إلى أجهزة الواقع الافتراضي.



رحلة تطور الألعاب من البداية



انطلقت شرارة ألعاب الفيديو عام 1958 مع لعبة «تنس فور تو»، ومنذ ذلك الحين، شهدت هذه الصناعة نموا متسارعا وتوسعا هائلا، فقد شاركت آلاف الشركات في تطوير الألعاب والأجهزة، مما أدى إلى تنظيم فعاليات رياضية إلكترونية ضخمة.



وبفضل التقدم التقني المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية، تقف صناعة الألعاب على أعتاب ثورة رقمية غير مسبوقة.



يشهد عالم الألعاب تطورات مذهلة بفضل صعود الواقع الممتد (XR). يتيح هذا المصطلح الشامل، الذي يضم الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط، خلق بيئات رقمية غنية بالتفاصيل والتفاعلات، مما يرتقي بتجربة اللاعب إلى آفاق جديدة.



ولا يقتصر دور الواقع الممتد على الترفيه فحسب، بل يتعداه إلى مجالات أخرى كالتسويق، حيث تفتح آفاقا واسعة أمام الشركات لتقديم تجارب تسويقية مبتكرة.



صعود الرياضات الإلكترونية



تعتبر الرياضات الإلكترونية، مع ألعاب مثل لعبة ليغ أوف ليجيندز ولعبة كاونتر سترايك، ظاهرة ثقافية واقتصادية متنامية.



فقد استطاعت هذه الألعاب أن تجذب قاعدة جماهيرية عريضة، وتحول العديد من لاعبيها إلى محترفين يجنون أرباحا طائلة.



وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، فقد حققت هذه الصناعة إيرادات قياسية بلغت مليار دولار في عام 2021، مما يؤكد استدامتها ونموها المستقبلي.



شركات بارزة في قطاع الألعاب



1- مطورو ألعاب الفيديو:



تتصدر شركتا أكتيفجن بليزارد وإلكترونيك آرتس قائمة أبرز مطوري ألعاب الفيديو عالميا.



وتشتهر الأولى بمجموعة واسعة من الألعاب الشهيرة، بينما تمتلك الثانية حقوق امتياز ألعاب كروية عريقة كلعبة فيفا، وألعاب محاكاة الحياة الواقعية كسيمز.



كما لا يمكن إغفال دور شركة يوبيسوفت التي أبدعت سلسلة ألعاب أساسينز كريد المميزة.



2- مصنعو الأجهزة:



تتنوع منتجات شركات تصنيع ألعاب الفيديو بشكل كبير، بدءا من وحدات التحكم التقليدية والأجهزة المحمولة ووصولا إلى أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء المخصصة للألعاب.



ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يشمل أيضا المكونات الأساسية كالرقائق الدقيقة وبطاقات الرسومات، وأجهزة التحكم المتخصصة كعجلات القيادة والبنادق، بالإضافة إلى الملحقات الأخرى كالشاشات ومكبرات الصوت وكراسي الألعاب المصممة خصيصا لتعزيز تجربة اللعب.



وتعد شركة مايكروسوفت، بفضل منصة أكس بوكس الشهيرة وحقوق ملكية لعبة ماين كرافت العالمية، قوة دافعة في صناعة الألعاب.



كما أنها تتصدر ثورة الألعاب السحابية بخدمة إكس كلاود. وتؤكد استحواذاتها المتعددة، بما فيها أكتفيجن وبيثيسدا، على مكانتها كلاعب رئيسي في هذا المجال.



في السياق ذاته، تعد شركة إنفيديا رائدة في صناعة الرقائق الرسومية عالية الأداء، والتي تستخدم بشكل أساسي في أجهزة ألعاب الفيديو، كما تقدم الشركة خدمة ألعاب سحابية مبتكرة تحمل اسم جي فورس ناو.



أما شركة سوني، فتشتهر عالميا بكونها صانعة وحدة الألعاب المنزلية بلاي ستيشن. وعلى الرغم من تنوع منتجاتها الإلكترونية، تمتلك سوني محفظة واسعة من استوديوهات تطوير الألعاب، تضم أسماء لامعة مثل بانجي ونوتي دوج وغوريلا جيمز وإنسومنياك جيمز، مما يعزز مكانتها في صناعة الألعاب.



3- منصات التوزيع والبث:



تتصدر الشركات العملاقة ساحة الألعاب الرقمية، حيث تتنافس في تقديم أرقى المنصات التي تمكن اللاعبين من تنزيل وتشغيل ألعابهم المفضلة بسهولة ويسر.



فألفابت، على سبيل المثال، تمتلك منصة ستاديا للعب السحابي، بينما تملك أمازون منصتي تويتش لبث الألعاب وأمازون جيمز لتطوير الألعاب.



ومن جهة أخرى، تتفوق آبل بشكل ملحوظ في مجال الألعاب المحمولة، حيث تجني أرباحا تفوق أرباح أكبر الشركات في هذا المجال مجتمعة، وذلك بفضل متجر آب ستور الذي يفرض عمولة كبيرة على الألعاب.



وفي سياق آخر، تشهد جيم ستوب، إحدى أكبر سلاسل متاجر الألعاب التقليدية، تحولا ملحوظا بفضل الدعم الشعبي الكبير الذي حظيت به مؤخرا.



وعلى صعيد الشركات الصينية، برزت كينج سوفت كلاود كلاعب رئيسي في مجال خدمات السحابة الموجهة للألعاب وبث الفيديو.



أما نتفليكس، فقد دخلت مؤخرا عالم الألعاب، مستغلة قاعدة مستخدميها الضخمة لتوسيع نطاق خدماتها.



الاستثمار في ألعاب الفيديو بمنتج واحد



إذا كنت تبحث عن طريقة للاستثمار في قطاع ألعاب الفيديو دون الحاجة إلى اختيار سهم معين، فيمكنك اللجوء إلى الصندوق المتداول في البورصة (ETF) وهو أداة استثمار تقوم بتتبع أداء سوق أو مجموعة أسواق قائمة.



أحد هذه الصناديق الاستثمارية هو صندوق VanEck المتخصص في ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، والذي يتبع مؤشر MVIS العالمي المختص بهذا القطاع.



يذكر أن هذا الصندوق يضم سلة متنوعة من الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي تتجاوز 25 شركة، حيث تحقق هذه الشركات نسبة لا تقل عن نصف إيراداتها من الألعاب الإلكترونية أو الرياضات المرتبطة بها.



خلاصة القول



تعد ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية أحد أسرع القطاعات نموا في العالم، حيث تساهم التقنيات الحديثة والتوسع في شريحة اللاعبين في تحويل هذه الصناعة إلى منظومة اقتصادية متكاملة.



ومع دخول شركات ضخمة إلى هذا السوق وتزايد استثماراتها، يبدو أن المستقبل يحمل مزيدا من الفرص لتوسع صناعة الألعاب الإلكترونية، سواء من خلال تطوير الألعاب أو تقديم خدمات سحابية أو بناء مجتمعات رقمية تعزز من تجربة اللاعب.