أعرب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا للرئيس الصيني شي جينبينغ، عن قلقه بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي حيث تتزايد الحوادث في المياه المتنازع عليها بين بكين وعدد من دول المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنه خلال المحادثات الثنائية الأولى بين الزعيمين على هامش قمة «آبيك» في البيرو، أعرب إيشيبا عن «قلقه البالغ إزاء الوضع في بحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ وشينجيانغ»،.



وهذا أول لقاء بين الرئيس الصيني وإيشيبا الذي تولى السلطة في بداية أكتوبر الماضي وبقي في منصبه على رأس حكومة أقلية على الرغم من الهزيمة المدوية التي مني بها حزبه في الانتخابات التشريعية المبكرة في نهاية الشهر نفسه.



وذكرت الخارجية اليابانية أن إيشيبا أعرب أيضا خلال الاجتماع «عن قلقه الشديد بشأن النشاط المتزايد للجيش الصيني». وشدد على أن «السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان جدا بالنسبة إلى اليابان والمجتمع الدولي».



من جهته، أمل شي أن تعمل اليابان مع الصين «لمعالجة القضايا الكبرى المبدئية مثل التاريخ وتايوان في شكل صحيح» و«التعامل مع النزاعات على نحو بناء»، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية.



وأضاف شي أنه يتعين على الصين واليابان «اللتين ترتبط مصالحهما الاقتصادية وسلاسل الصناعة والتوريد بينهما بعمق»، السعي إلى مواصلة «التعاون المربح للجانبين والحفاظ على نظام التجارة الحرة العالمي، وكذلك على سلاسل إنتاج وإمداد مستقرة وبلا عوائق».