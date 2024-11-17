

يعتزم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم فتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له مدرب المكسيك خافيير أغيري بعد نهاية المباراة التي فازت بها هندوراس 2-0، في ذهاب ربع نهائي دوري أمم «كونكاكاف».



وأعرب «كونكاكاف» عن إدانته الشديدة لما تعرض له أغيري، حين اصطدمت برأسه علبة مشروبات معدنية ألقاها أحد المشجعين خلال مواجهة الفريقين في تيغوثيغالبا.



وأحال الاتحاد القضية إلى اللجنة التأديبية لمراجعتها والتحقيق فيها، بسبب خطورة الاعتداء الذي بسببه نزف المدرب، وفقا لما جاء في البيان.



وأضاف: «أمن الفرق والمشجعين أولوية بالنسبة إلى (كونكاكاف)، هذا النوع من التصرفات العنيفة ليس له مكان في كرة القدم».



وفيما يتوجه أغيري لتحية مدرب هندوراس رينالدو رويدا اصطدم المقذوف برأسه ما تسبب في إصابته بجرح نازف.



وقلل أغيري من أهمية الواقعة، في حين أدانه وريدا الذي قال: «هذا لا يمكن أن يتكرر، لا هنا ولا في أي ملعب في هندوراس، ولا في أي ملعب في العالم، أنا حزين لأنه إنسان، ولأنهم ضربوا الأستاذ، كان من الممكن أن تصيبني أنا أيضا، لأننا كنا نحيي بعضنا في هذه اللحظة».