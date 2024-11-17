العقود تهدف لإصلاح شامل لجميع الطرق السريعة والشوارع الداخلية في المحافظات الست



قال المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي اليوم الأحد، إن هناك ستة عقود يجري تنفيذها حاليا لصيانة الطرق تشمل كل الخطوط الرئيسية والسريعة والحدودية في البلاد.

وأكد العصيمي في تصريح صحافي، أن هيئة الطرق بدأت الآن بمشروعين وسيتم البدء ببقية المشاريع في الأيام القليلة المقبلة، موضحا أنه تم البدء بالطرق الأكثر تضررا تجنبا لوقوع الحوادث المرورية والوفيات.

وذكر أن العقود تهدف إلى إصلاح شامل لجميع الطرق السريعة والشوارع الداخلية في المحافظات الست وعموم مناطق البلاد، مبينا أنه تم تحديد مصادر المواد المستخدمة من خلال توقيع اتفاقيات مع دولة الإمارات لتوريد الصلبوخ.

وأشار أيضا إلى أن العقود والعطاءات كلها التي تم توقيعها استكملت كافة الدراسات والخطوات التي دامت أكثر من عام وخضعت لدراسة مستفيضة علاوة على التأكد من قدرة المهندسين على إدارة هذه المشاريع الحساسة في البلاد.