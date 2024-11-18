القاهرة - محمد سامي



حسمت قائمة م.هاني أبوريدة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم بالتزكية بعد إغلاق باب الترشح على انتخابات مجلس «الجبلاية» الجديد لمدة 4 سنوات والمقررة في 10 ديسمبر المقبل.



وتضم قائمة أبو ريدة الذي يتولى منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي كلا من: خالد الدرندلي نائبا، وأحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق أبو العينين، محمد أبو حسين، وليد عبد الجواد وإيناس مظهر.



وسيتسلم المجلس الجديد مهام عمله رسميا 10 ديسمبر عقب انعقاد الجمعية العمومية.



يذكر أن أبوريدة تولى رئاسة الاتحاد المصري من قبل لفترة واحدة بين أعوام 2016 و2019.



من ناحية أخرى، ودون راحة، واصل منتخب مصر تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم افريقيا المقررة غدا الثلاثاء حيث سيغيب عن صفوف «الفراعنة» لاعب الوسط محمد شحاتة للإصابة بتمزق في العضلة الضامة، بالإضافة إلى غياب حمدي فتحي والحارس محمد الشناوي لحصولهم على إنذارين، فيما سيعود للمشاركة المحترفان عمر موموش ومحمود تريزيغيه.