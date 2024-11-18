حرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على حضور العرض الأول لفيلم «وين صرنا» للفنانة درة، المشارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية»، وينافس أيضا على جائزة «أفضل فيلم» في المهرجان، وكان في مقدمة الحضور الفنانة ليلى علوي، التي حضرت قبل عرض الفيلم بدقائق، وحرصت على مصافحة درة وتهنئتها بالفيلم الذي يمثل أولى تجاربها في عالم الإخراج، كما حضرت الفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، والفنانة ركين سعد، والكاتب والمؤلف عمرو محمود ياسين، وآخرون.



وقالت درة، قبل عرض الفيلم: «وين صرنا» مختلف، ومن أصدق التجارب التي قمت بها، «عملت الفيلم بكل حب، وكنت ناوية أخرجه فقط ولكن وجدت نفسي بخرج وبنتج».



ويحكي فيلم «وين صرنا» عن نادين، امرأة شابة من فلسطين وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب برفقة ابنتيها الرضيعتين اللتين أنجبتهما بعد معاناة خمس سنوات، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.