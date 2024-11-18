

مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.



كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون».



كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على والتي تنص على: «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».



ووافق مجلس النواب كذلك، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره».. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.