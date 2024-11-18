شهد نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد أمس عرضا لوحدات من قيادة الشرطة العسكرية، وذلك بحضور قائد الشرطة العسكرية القطري اللواء الركن راشد محمد الهاجري، والوفد المرافق له في إطار زيارته لقيادة الشـرطة العسكرية.



وكان في استقبال نائب رئيس الأركان لدى وصوله، آمر قيادة الشرطة العسكرية العميد الركن الشيخ مشعل فهد الصباح، وعدد من ضباط الشرطة العسكرية.



واستهل برنامج الزيارة بتقديم عرض خاص لقوات الشرطة العسكرية في كيفية التعامل مع عمليات مكافحة الشغب، وعرض لبعض المهارات والفنون القتالية في أسلوب التعامل لحفظ أمن الشخصيات خلال تنقلها.



وأكد نائب رئيس الأركان أن منتسبي الشرطة العسكرية هم القدوة في الانضباط والالتزام.



وفي ختام الزيارة، أشاد بما يقدمه منتسبو الشرطة العسكرية من جهود وما يقومون به من مهام وواجبات مناطة بهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير وطننا المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد، وحضر الزيارة عدد من الضباط القادة في الجيش.