بدر المطيري: التسجيل تم عن طريق برنامج هويتي وبالاشتراك مع منصة «سهل»

سطام المزين: الأسعار وصلت إلى 1650 ديناراً للحملة عن طريق الطيران والالتحاق 1450 ديناراً



أسامة أبو السعود



أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي أن هناك توجها لطلب زيادة لعدد حجاج دولة الكويت من المملكة العربية السعودية، مضيفا أن عدد المسجلين في المنصة فاق 30 ألف مواطن ومن تم اختيارهم فقط 8 آلاف وبإذن الله وبتعاون المملكة العربية السعودية هناك آمال بأن تكون هناك زيادة في عدد حجاج دولة الكويت. وأعرب الوزير الوسمي في تصريح للصحافيين على هامش عملية فرز وتوزيع الأعداد لموسم 1446هـ بعد انتهاء عملية التسجيل في منصة الحج الإلكترونية أمس في مكتبه عن تهانيه لمن تم اختيارهم في عملية الفرز الإلكترونية ضمن حجاج دولة الكويت لموسم الحج القادم، وتمنياته بالتوفيق لمن لم يتم اختيارهم في الحج خلال الأعوام القادمة.



وأوضح الوسمي أن «المقبولين للحج هم من سيقررون اختيار حملاتهم وسنكون متواصلين معهم لإزالة أي عقبة تواجههم».



وأضاف أن عملية التسجيل هذا العام كانت أفضل من سابقاتها ومن تقدم إلى تقدم، مشيرا إلى عملية الربط التي تمت مع منصة «سهل» ومع جهات الدولة المعنية مع توفير كل الحملات، والأسعار في متناول الجميع.



وشدد على أن عملية فرز الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1446هـ تمت بكل شفافية وفقا للأعداد وتقسيم الفئات، وكل تاريخ وقفنا عنده من الفئات، لافتا إلى أن «أي عمل انساني لابد وأن يكون به خطأ، والحمد لله اجتهدنا ولم نلحظ أي خطأ حتى الآن».



وأكد وزير الأوقاف أن «حملات الحج الكويتية مشهود لها فحتى غير الكويتي يتمنى ان يحج عن طريق حملات الحج الكويتية، والحملات الكويتية دائما متميزة وذلك لاستمرار خدماتهم على مدى سنوات طويلة وهذا أعطاهم خبرة وعلاقات متميزة مع الإخوة في المملكة العربية السعودية ونتج عنه تقديم خدمات متميزة ومتفوقة على غيرها».



وبدوره، قال وكيل وزارة الأوقاف د.بدر المطيري إنه تم الانتهاء من تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج عبر منصة التسجيل المركزي وسيتم فرز المسجلين حيث بلغ عددهم 35 ألف مواطن، مبينا أن الفرز سيتم على ثلاث فئات الأولى ما فوق 60 سنة والثانية من 34 إلى 59 سنة والثالثة ما دون 34 سنة.



وأضاف أن «التسجيل تم عن طريق برنامج هويتي وبالاشتراك مع منصة «سهل» والآلية التي تم اعتمادها للتسجيل هي لمساعدة أكبر عدد ممكن من المواطنين لأداء مناسك الحج من جميع فئات المجتمع، وتسهيل اجراءات الحج عليهم حيث نستوعب اكبر عدد ممن لم يسبق لهم الحج».



ولفت المطيري إلى أن حصة دولة الكويت لهذا العام هي 8 آلاف حاج، ولم يطرأ عليها أي زيادة حتى الآن، مبينا ان هناك تنافسا ما بين حملات الحج لتقديم أفضل الخدمات وأرخص الأسعار.



ومن جهته، قال مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سطام المزين، «إن هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع لدينا في الوزارة كونها أحد المشاريع التي تدعم شفافية وقيم وزارة الأوقاف، مبينا أنه تم فرز الأعداد وفق النظام على الجميع وتم ذلك وفقا للفئات الثلاث التي حددتها اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة حيث تم إغلاق البوابة الإلكترونية في تمام الساعة الثانية عشرة مساء، عن 34 ألفا و700 متقدم للحج تقريبا». وأضاف «تم فرز عدد الحجاج وفقا لما هو مخصص لحجاج دولة الكويت وكل فئة تم تحديد النسب لها بعد إغلاق باب التسجيل مباشرة، وتم اختيار الأعلى عمرا في الفئة مع مرافقيه والحمد لله تم ذلك بشفافية وحضور اتحاد حملات الحج الكويتية مشرفين على هذه العملية، وستصل الرسائل النصية إلى المقبولين اليوم وكذلك عن طريق اشعارات منصة سهل، وذلك مع رابط خاص محدد فيه حملات الحج المشاركة في موسم 1446هـ».



ونصح المزين الراغبين في الحج بأن يستعجلوا في اختيار الحملة والتسجيل فيها لأن لديهم مهلة مدتها 5 أيام لاستكمال التسجيل في الحملات، حيث انه بعد 5 أيام سيتم إيقاف ترشيحه ويتم ترشيح من يليه في الدور، مشددا على ضرورة أن يحرص المتقدم للحج على معرفة البرامج المختلفة التي تقدمها إدارة الحج ليعرف نوع الخدمة التي تقدم له وفئتها. وتابع «بالنسبة للتعاون مع وزارة الداخلية تم ذلك لتكون جميع البيانات صحيحة للمسار في المملكة العربية السعودية والاسم الانجليزي يكون مطابقا لما هو في جواز السفر، وكل من دخل السيستم والبالغ عددهم 34700 متقدم لم يسبق لهم الحج نهائيا».



وحول اعتماد معايير التسجيل قال المزين «تم ذلك بداية من خلال استبانة مع اصحاب حملات الحج واخترنا ثلاث فئات كبار السن والفئة الوسطى وفئة الشباب والتنوع هذا يخدمنا في قضية التفويج وحركة الحملة في المشاعر وكذلك نعطي كل فئة حقها من الترشيح».



وبين أن الهدف من الحج الميسر هو أن نصل لما وصلنا له من أسعار اليوم بحيث تبدأ من 1600 دينار وذلك بعد ما تم تغيير لائحة الحج واصبح هناك تنافس ما بين حملات الحج فخفضت الأسعار حيث كانت الأسعار في ذلك الوقت تجاوزت 4 آلاف دينار والآن وصلنا للسعر الميسر الذي كنا نقدمه للحجاج بخدمات أفضل.



وأضاف «الأسعار وصلت إلى 1650 دينارا للحملة عن طريق الطيران وسعر الالتحاق وصل إلى 1450 دينارا بدون تذكرة طيران، مبينا ان حصة الكويت من الحجاج هذا العام 8 آلاف حاج وبقرار اللجنة العليا يخصص منها تقريبا تصاريح لأصحاب حملات الحج والمرشد الديني المرافق للحملة والكادر الطبي وهي بحدود 300 تصريح لهذه الفئات والباقي 7700 تصريح توزع على الحجاج».



ونوه إلى أنه تم تقديم كتاب للسلطات في المملكة العربية السعودية لزيادة عدد الحجاج بواقع 3000 تصريح إضافي ونأمل كل الخير من قبل الإخوة في المملكة بالموافقة على هذه الزيادة. وعن حج المقيمين بصورة غير قانونية قال المزين «متى ما وصلتنا الموافقات من الجهات المعنية سيتم الإعلان عنه في حينه».