أسامة أبو السعود



أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن إطلاق خدمة «بيان بالصرف الآلي للإيجارات» للإدارة العامة للتنفيذ عبر تطبيق «سهل» الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية. ‎‏‎وتتيح الخدمة لمقدم الطلب (المالك) معرفة ما تم تحويله من مبالغ من المستأجرين على الآيبان الخاص به خلال فترة معينة، علما بأن الخدمة موجودة من ضمن «خدمات الإدارة العامة للتنفيذ» التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق «سهل». ‎وأكد السميط أن وزارة العدل مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق «سهل»، وذلك للتسهيل على جمهور المتعاملين.