بداح العنزي



أكد نائب المدير العام لقطاع التطوير والتدريب يوسف العازمي أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقطاع يتطلب توفير واعتماد الميزانية اللازمة لتغطية احتياجات التطوير من برامج ودورات ومهمات ومؤتمرات.



وقال العازمي إن الرؤية المستقبلية للقطاع هي أن يكون قطاع التطوير والمعلومات في البلدية رائدا في مجال تطوير الكوادر البشرية وتحسين الأداء المؤسسي، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المعلومات، وتقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة تسهم في تحقيق أهداف البلدية الاستراتيجية.



رصد الأهداف الاستراتيجية للقطاع والتي تشمل:



1 - تعزيز الكفاءات والمهارات:



٭ رفع كفاءة وقدرات الموظفين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وبرامج تثقيفية، ومواكبة لأحدث التطورات في مجال العمل البلدي.



٭ دعم التعليم المستمر من خلال خطة البعثات والإجازات الدراسية وتشجيع الموظفين على استكمال دراساتهم والحصول على شهادات عليا.



٭ تنظيم ورش عمل بالبلدية بالتعاون مع الجهات الخارجية وكذلك المشاركة في الورش والمحاضرات والمؤتمرات الداخلية والخارجية بهدف مناقشة وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المختلفة.



2 - تحسين أداء العمل:



٭ تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأنظمة والعمليات الإدارية من خلال الاستفادة من تقنيات المعلومات.



٭ الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ الأعمال.



٭ تسهيل الحصول على الخدمات من خلال إتاحتها عبر نظم إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للبلدية وكذلك إضافة الخدمات من خلال تطبيق «سهل».



3 - تطوير نظم المعلومات:



٭ تطوير وتحديث النظم المعلوماتية المستخدمة في البلدية بما يتناسب مع احتياجات العمل ومتطلبات التطوير المستمر.



٭ تعزيز البنية التحتية لأمن المعلومات وتطويرها وضمان استمرارية وتطوير الخدمات السيبرانية ومواجهة التحديات الأمنية.



4 - توفير المعلومات الدقيقة والمتكاملة:



٭ توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن أنشطة البلدية، وتسهيل الوصول إليها وتحليلها.



5 - دعم اتخاذ القرارات:



٭ تقديم الدعم الفني لإدارة البلدية في اتخاذ القرارات من خلال توفير المعلومات والتحليلات اللازمة.



وذكر أن خطة العمل تتضمن:



٭ التطوير الإداري والتدريب.



وضع وتنفيذ الخطة العامة للتطوير والتدريب.



والتنسيق لعقد المؤتمرات والندوات وتحديد المواضيع ذات الصلة بالعمل البلدي ودعوة الخبراء والمتخصصين.



٭ التطوير الإداري:



مشروع الدليل الإرشادي لخدمات وإجراءات العمل في بلدية الكويت.



مشروع الدليل الإلكتروني لشركات المقاولات المصنفة لدى بلدية الكويت.



٭رنظم المعلومات:



وضع وتنفيذ الخطة العامة لاستخدام المعلومات.



تطوير نظم وإجراءات العمل.



٭ أمن المعلومات والأمن السيبراني:



متابعة ومراقبة وتقييم أي سلوك غير طبيعي بشكل دوري.



التنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني.



التنسيق المستمر بشأن توصيات فريق عمل ولجنة أمن المعلومات والأمن السيبراني.



تطبيق سياسة أمن المعلومات وتفعيل خطة الطوارئ، إذا لزم الأمر.



٭ التخطيط والبحوث:



توفير البيانات والمعلومات الإحصائية.



٭ الخطة الاستراتيجية لبلدية الكويت:



جمع وتنظيم خطط الإدارات والقطاعات بالبلدية.



متابعة تنفيذ وإنجاز خطط الإدارات.



وقال إن تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية يتطلب التزاما من قبل جميع الأطراف المعنية، والتعاون مع قطاع التطوير والمعلومات وتوفير المتطلبات الضرورية لممارسة أعماله، ومن أهم الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع:



٭ توفير واعتماد الميزانية اللازمة لتغطية احتياجات مركز نظم المعلومات من تراخيص البرمجيات والخوادم وتوفير المتخصصين وأنظمة وأدوات الأمن السيبراني وأمن المعلومات وتوفير الحماية للأجهزة والتطبيقات وتوفير معدات شبكات وأجهزة تخزين وخوادم مركزية لتشغيل موقع الطوارئ الاحتياطي.



٭ توفير واعتماد الميزانية اللازمة لتغطية احتياجات التطوير الإداري والتدريب (دورات تدريبية - مهمات رسمية - بعثات وإجازات دراسية - مؤتمرات).



٭ توفر بيئة عمل مناسبة للإدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلومات من حيث توفير الحيز المكاني المناسب لاستيعاب الموظفين وكذلك التجهيزات المطلوبة لممارسة الأعمال.



٭ تجهيز قاعة اجتماعات مجهزة بأحدث الوسائل التقنية في إدارة مركز نظم المعلومات لتسهيل تنظيم الاجتماعات المهمة في عرض المشاريع التقنية لسرعة تنفيذ الخدمات الإلكترونية.



٭ توفير مركز تدريب تابع لإدارة مركز نظم المعلومات مجهز تقنيا لتدريب موظفي البلدية على مختلف برامج البلدية والتطبيقات اللازمة.



٭ توفير التخصصات المطلوبة والخبرات الوطنية في مجال تطوير التطبيقات وتحليل البيانات وتصميم النظم، وكذلك التخصصات المطلوبة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتطوير.



٭ تشكيل فريق طوارئ من موظفي مركز المعلومات يشرف على جميع أنواع الأعطال في المجال التقني وحلها بوقت قياسي وعلى مدار الساعة.



٭ تحسين البنية الإنشائية وتوفير مولدات كهربائية عالية القدرة وضمان تشغيل أجهزة مركز نظم المعلومات وأنظمة التبريد بكفاءة عند انقطاع التيار الكهربائي.



٭ سرعة الرد على مخاطبات إدارة التخطيط والبحوث وتزويدهم بمشروعات خطط الإدارات والتزام جميع الوحدات الإدارية بإدراج إنجازاتها على البرنامج الإحصائي.