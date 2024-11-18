أعلنت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود أمس الأحد إطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 47، يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية من خلال 544 دار نشر.



وقالت المحمود في مؤتمر صحافي، إن الدورة الـ 47 من المعرض تأتي تحت شعار «العالم في كتاب» ليكون تعبيرا عن أهمية الكتاب ودوره في تقديم الثقافة للمجتمع.



وأضافت أن النشاط الثقافي المصاحب للمعرض سيقدم 3 منصات مختلفة الأولى، هي «الرواق الثقافي» الذي تم استحداثها العام الماضي بطابع شبابي وتقدم من قبل المجلس الوطني بأنشطة متنوعة تحاكي الرؤى الثقافية المتنوعة للمجتمع في السينما والدراما والأمسيات الشعرية.



وأشارت المحمود إلى أن المنصة الثانية هي «المقهى الثقافي» الذي يقدم أنشطة في قاعة الـ VIP بالتعاون بين المجلس ومؤسسات النفع العام والمؤسسات الأهلية والجهات الحكومية ذات الصلة خلال الفترتين الصباحية والمسائية ومن أهم أنشطته تكريم شخصية المعرض لهذا العام والتي ستكون للدكتور عبدالله الغنيم.



وبينت أن المنصة الثالثة التي تم استحداثها هذا العام هي زاوية «كاتب وكتاب» لربط القارئ بالكتاب بطريقة مباشرة وتتضمن أمسيات لعدد من الروائيين.



وذكرت المحمود أن جناح ثقافة الطفل سيقدم أنشطة متنوعة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مضيفة أن مجموع الأنشطة الثقافية المرافقة للمعرض تفوق الـ 90 نشاطا بما فيها الاحتفاء بالرموز الثقافة الكويتية والعربية.



من جهته، قال مدير المعرض خليفة الرباح في كلمة مماثلة إن معرض الكويت الدولي للكتاب من الأنشطة الثقافية المميزة في العالم وتشهد تظاهرة ثقافية بمشاركة 31 دولة، منها 19 عربية و12 أجنبية بواقع 544 دار نشر منها 400 دار نشر مشاركة بشكل مباشر و160 مشاركة عبر وكيل لدور نشر مشاركة في المعرض.



وأضاف أنه تم تخصيص 3 قاعات للمعرض هي «5 - 6 - 7» إذ تضم «قاعة 5» 153 جناحا مقسما على مشاركي الدول العربية فيما تضم «قاعة 6» 149 جناحا لمشاركي دول الخليج ودور النشر الكويتية والعراقية والأجنبية في حين تضم «قاعة 7» 46 جناحا للجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والمنظمات الإقليمية والسفارات وجناح دولة ضيف الشرف في المعرض وهي المملكة الأردنية الهاشمية.



وأشار الرباح إلى أن بهو المعرض سيكون لكتاب الطفل بواقع 50 جناحا، مؤكدا أن اختيار دور النشر جاء بعد عملة فرز لطلبات الاشتراك في المعرض وبناء على معايير واضحة ودقيقة.



وأوضح أن عدد الكتب المسجلة في الاستعلام الآلي للمعرض بلغ 243 ألف عنوان من ضمنها 14630 عنوانا حديثا، فيما بلغ عدد العناوين الخاصة بالطفل 47367 عنوانا، منها 1929 عنوانا حديثا.



وعن الخدمات المقدمة للجمهور، قال الرباح إن إدارة المعرض تقدم خصما خاصا للجمهور بنسبة 25% على أي كتاب في المعرض بالإضافة إلى تخصيص مراكز للاستعلام الآلي للجمهور في المعرض والشاشات التفاعلية، كما يمكن البحث من خلال الهاتف عبر موقع المعرض الإلكتروني أو عن طريق رمز الاستجابة السريعة «QR code» المتواجد بأجنحة دور النشر المشاركة.



وعن شخصية المعرض لهذا العام، قال الرباح إنه تم اختيار د.عبدالله الغنيم لمساهماته الكبيرة في الثقافة الكويتية وتاريخها، إذ تم منحه وساما خاصا من المملكة الأردنية الهاشمية لدوره في إثراء قاموس القرآن الكريم بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.