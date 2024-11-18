2.18 مليار دينار صرفت بالداخل.. بنسبة 63.5% من إجمالي السحب على المكشوف

1.24 مليار دينار إنفاق خارجي أغلبه عبر المواقع الإلكترونية بـ 655.7 مليون دينار

442.9 مليون دينار سُحبت «كاش» عبر البطاقات الائتمانية داخل البلاد وخارجها

1.15 مليار دينار معاملات «أونلاين» عبر بطاقات الائتمان بنسبة نمو 15.8%



أحمد مغربي



ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين عبر بطاقات الائتمان Credit Cards في أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 12.6%، ليصل إلى 3.43 مليارات دينار، مقارنة بـ 3 مليارات دينار للفترة نفسها من عام 2023، بزيادة صافية قدرها 385.2 مليون دينار، وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار بطاقات الائتمان كأداة الدفع المفضلة للعديد من المواطنين والمقيمين، خاصة في المشتريات الإلكترونية خارج الكويت ومع تزايد السفر إلى الخارج، إذ تعتبر هذه البطاقات أساسية للمسافرين نظرا للمزايا العديدة التي تقدمها البنوك الكويتية، مثل برامج المكافآت واسترداد النقاط التي تشجع على استخدامها في الشراء والسحب النقدي.



وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن الإنفاق عبر بطاقات الائتمان توزع خلال تلك الفترة على الصرف في الداخل الذي استحوذ على 63.5% من إجمالي الإنفاق ببطاقات الائتمان بما قيمته 2.18 مليار دينار، بينما استحوذ الصرف خارج الكويت على 36.5% من الإنفاق بالبطاقات بقيمة 1.24 مليار دينار.



وترصد البيانات الإنفاق عبر 3 بنود، هي: قيم معاملات أجهزة نقاط البيع، وقيم معاملات أجهزة السحب الآلي، والمعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية، وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي الذي يعبر عن الفترة من يناير إلى مارس ما قيمته مليار دينار، وخلال الربع الثاني من العام للفترة من أبريل حتى يونيو الماضي ارتفع الإنفاق إلى 1.1 مليار دينار، ليقفز بعد ذلك خلال الربع الثالث من العام للفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي إلى مستوى 1.26 مليار دينار.



أجهزة نقاط البيع



وبلغ إجمالي قيم معاملات أجهزة نقاط البيع خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي نحو 1.8 مليار دينار، بزيادة بلغت 9% عن 1.65 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، وتوزعت المعاملات على 1.2 مليار دينار داخل الكويت، و554.7 مليون دينار خارجها، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في الإنفاق الدولي بالتوازي مع تزايد السفر والنشاطات السياحية.



معاملات السحب الآلي



بلغ إجمالي معاملات السحب الآلي باستخدام بطاقات الائتمان في أول تسعة أشهر من عام 2024 نحو 442.9 مليون دينار، مقارنة بـ 396.6 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023، محققا نموا سنويا بنسبة 11.6%، وتوزعت هذه المعاملات بين 411 مليون دينار داخل الكويت، و32 مليون دينار خارجها، مما يعكس زيادة الطلب على السحب النقدي ببطاقات الائتمان محليا.



ارتفاع المعاملات الإلكترونية



وسجلت المعاملات الإلكترونية باستخدام بطاقات الائتمان عبر الإنترنت 1.15 مليار دينار في الفترة المذكورة، مقارنة بـ 993 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يمثل نموا بنسبة 15.8%، وتوزعت هذه المعاملات على 501.7 مليون دينار داخل الكويت، و655.7 مليون دينار خارجها، وهو ما يشير إلى الاعتماد المتزايد على البطاقات الإلكترونية في المشتريات الدولية.



ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية خلال العام الحالي، تواجه المعاملات النقدية ببطاقات الائتمان تكاليف إضافية، فالسحب النقدي يؤدي إلى تحميل حامل البطاقة فوائد تراكمية تعتمد على فترة السداد، ما يزيد من أعباء العملاء، خاصة مع استمرار توجه البنوك إلى رفع أسعار الفائدة، مما يعزز من حذر المستهلكين من السحب النقدي ببطاقات الائتمان.



هذه مزايا بطاقات الائتمان



تعتبر بطاقات الائتمان أداة مالية مهمة تقدم العديد من المزايا لحامليها، مما يجعلها الخيار المفضل للمواطنين والمقيمين:



1 ـ سهولة الدفع الإلكتروني، حيث تتيح لحامليها إجراء معاملات الدفع الإلكتروني بسهولة وسرعة في الداخل والخارج.



2 ـ الأمان والحماية، إذ توفر البنوك مستويات أمان عالية بما في ذلك تكنولوجيا الشريحة الذكية وميزات المصادقة الثنائية.



3 ـ برامج المكافآت والعروض الترويجية مثل استرداد النقاط والنقد، إلى جانب عروض حصرية لحاملي البطاقات تشمل خصومات على السفر والفنادق والمطاعم والتسوق.



4 ـ التقسيط من دون فوائد، مما يمنح المستهلكين مرونة مالية أكبر وقدرة على إدارة التكاليف على فترات زمنية أطول.



5 ـ التغطية الدولية وسهولة الاستخدام في جميع أنحاء العالم، مما يسهل على المسافرين إجراء معاملاتهم دون الحاجة الى حمل كميات كبيرة من الكاش.