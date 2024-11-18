قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر أكتوبر الماضي بلغ 21.1 مليون دينار مقارنة مع 24.4 مليون دينار في سبتمبر الماضي. وأوضح وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي لـ «كونا» أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر الماضي بلغ 1823 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 11.9 مليون دينار مقارنة مع 1781 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 14.6 مليون دينار في سبتمبر الماضي.



§وأضاف العازمي أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية بلغ في أكتوبر الماضي 322 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 8.3 ملايين دينار مقارنة مع 370 شهادة لـ 11 دولة بقيمة بقيمة 8.6 ملايين دينار في سبتمبر الماضي.



وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأوروبية خلال أكتوبر الماضي بلغ 7 شهادات لـ 5 دول بقيمة 616.1 ألف دينار مقارنة مع 9 شهادات لـ 6 دول بقيمة 905.2 آلاف دينار في سبتمبر الماضي.



وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأفريقية خلال أكتوبر الماضي بلغ شهادتين لدولتين بقيمة 29.7 ألف دينار مقارنة مع 4 شهادات لـ 3 دول بقيمة 54.2 ألف دينار سبتمبر الماضي.



وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأميركيتين خلال أكتوبر الماضي بلغ 11 شهادة لدولتين بقيمة 116.3 ألف دينار مقارنة مع 6 شهادات لـ 3 دول بقيمة 163.8 ألف دينار في سبتمبر الماضي.



وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية وأستراليا خلال أكتوبر الماضي، أشار العازمي إلى إصدار 5 شهادات لـ 3 دول بقيمة 88.4 ألف دينار. يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ، بالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات - كويتية المنشأ - الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات. وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارتين الأوروبية والأفريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأميركيتين.