لؤي الخرافي: النتائج تؤكد مرونة النموذج الاستثماري لأعمالها وقوة عملياتها التشغيلية

جون روك: النتائج القوية تظهر قدرة الشركة على تحويل الفرص إلى نتائج ملموسة

الأداء المالي القوي يعكس نجاحنا بتقديم قيمة مستدامة للمساهمين وتعزيز مسيرة النمو

الاستثمار المدروس والتخطيط المحكم أساس نجاحنا بمواجهة التحديات وتحقيق الأرباح



كشفت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والمعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، حيث نجحت الشركة في تحقيق إيرادات بلغت 475 مليون دولار، وحافظت على مستويات الربحية خلال الفترة، ليسجل صافي الربح 139 مليون دولار، مصحوبا بهامش صافي ربح قدره 29%، بالإضافة إلى وصول صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة إلى 124 مليون دولار.



وخلال الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الشركة 154 مليون دولار، وهو نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 20% مدفوعة بنمو قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها التابع للشركة، وسجل صافي الربح 39 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام، فضلا عن وصول صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة إلى 34 مليون دولار خلال الفترة نفسها.



نموذج استثماري مرن



وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال أول 9 أشهر من 2024، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لؤي جاسم الخرافي إن النتائج تؤكد مرونة النموذج الاستثماري لأعمال المجموعة وقوة عملياتها التشغيلية وتعكس نجاحها في تقديم قيمة مستدامة للمساهمين وتعزيز مسيرة النمو المستمر، حيث تمكنت المجموعة من المحافظة على معدلات ربحية قوية، على الرغم من التحديات الاقتصادية.



وأكد الخرافي أن الإدارة قد لمست مؤشرات تعافي الإيرادات على أساس ربع سنوي بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية، منها التعافي التدريجي للأسعار، واستراتيجية ترشيد التكاليف، إضافة إلى الأثر الإيجابي للاستثمارات التي قامت بها المجموعة مؤخرا، مما أسهم في الحفاظ على هوامش ربح قوية بمحفظة الاستثمارات التابعة، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة نموذج أعمال المجموعة.



ولفت إلى أن الشركة بدأت في جني ثمار التوسعات الاستثمارية التي ضختها مؤخرا في قطاع الطاقة، حيث نجحت في تحقيق نتائج إيجابية في امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري، حيث بدأ تشغيل البئر الثانية Aton-1 ضمن المرحلة الثالثة (ب) خلال الربع الثالث من عام 2024 وبطاقة إنتاجية 15 مليون قدم مكعبة يوميا، حيث تتطلع المجموعة إلى الحفاظ على معدلات إنتاج الغاز عند 55 مليون قدم مكعبة يوميا حتى نهاية عام 2026.



امتياز شمال سيناء البحري



وأشار الخرافي إلى أن الشركة قامت منذ الاستحواذ على امتياز منطقة شمال سيناء البحري بضخ استثمارات في أنشطة الاستكشاف والتطوير بقيمة 247 مليون دولار، وهو ما أثمر إضافة احتياطيات غاز تقدر بنحو 223 مليار قدم مكعبة.



وأضاف ان المجموعة تركز على تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين مدعومة باستراتيجية استباقية تركز على إعادة تدوير رأس المال، وذلك عبر تحسين أداء محفظة الاستثمارات التابعة وذلك عبر بالاستفادة من المزايا التنافسية وإمكانات التصدير بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الشركات التابعة.



نتائج قوية



من جانبه، أعرب العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك، عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال الأشهر الـ 9 من العام الحالي، على الرغم من الأثر السلبي لتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار على إيرادات المجموعة، مشيرا إلى أن النتائج القوية تظهر قدرة المجموعة على تحويل الفرص إلى نتائج ملموسة وأن الاستثمار المدروس والتخطيط المحكم هما أساس النجاح في تحقيق الأرباح رغم التحديات.



ومع اقتراب نهاية العام، أوضح روك أن الشركة تحرص على مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن النمو مدعوم بالتوسعات التي قامت بها مؤخرا، لاسيما في ظل التوقعات التي تشير إلى تعافي الأسعار واستقرارها، من شأنها المساهمة في تنمية الأرباح وتعزيز الكفاءة التشغيلية بمحفظة الاستثمارات التابعة.



وأشار إلى أن الفضل يرجع إلى العمل الدؤوب من جانب الإدارة وفريق العمل، فضلا عن المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الشركة، مؤكدا ثقته في قدرة المجموعة على تعظيم اقتناص فرص النمو الجذابة، مع مواصلة تحقيق النمو والنجاح في ظل الأوضاع التشغيلية دائمة التغير.



قطاع الأسمدة والبتروكيماويات



وأوضح روك ان إيرادات قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بلغت 74 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، بينما سجل صافي الربح بـ 28 مليون دولار، مصحوبا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 4 نقطة مئوية ليصل إلى 38%،



وأشار إلى أن المجموعة استفادت من زيادة حصتها في شركة «الإسكندرية للأسمدة»، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج إيجابية بفضل ارتفاع متوسط أسعار تصدير اليوريا بمعدل 11% مقارنه بالربع السابق، لتبلغ 335 دولارا للطن، معربا عن ثقته في قدرة الشركة على مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار اليوريا عالميا واستقرار إمدادات الغاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخرا. حيث بلغت إيرادات شركة «الإسكندرية للأسمدة» 47 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ صافي الربح 18 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام 2024، مصحوبا بنمو هامش صافي الربح ليصل إلى 38%.



ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات شركة «سبريا مصر» 27 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024 ممثلا نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 3%، وذلك بفضل التحسن التدريجي في الأسعار، وسجلت صافي ربح قدره 10 ملايين دولار، ليسجل ارتفاعا بهامش الربح إلى 38% خلال الربع الثالث من عام 2024.



قطاع الطاقة



وعلى صعيد متصل، بلغت إيرادات قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها 57 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024 وهو نمو سنوي بمعدل 12% وكذلك نمو بنسبة 57% على أساس ربع سنوي، وذلك بفضل الأداء القوي الذي حققته كلا من شركة «نات إينرجي» و«امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري». وبلغ صافي ربح القطاع 15 مليون دولار، مصحوبا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 26%.



وحققت شركة «نات إينرجي» إيرادات بقيمة 42 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 15%، وذلك على خلفية نمو أنشطة شركة «كهربا» المتخصصة في مجال توزيع الكهرباء، فضلا عن التطورات التي أحرزتها شركة «الفيوم للغاز» على صعيد مشروع بناء خط أنابيب الصلب عالي الضغط. وحققت صافي ربح قدره 10 ملايين دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، ومتوقع تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل مستفيدة من الارتفاع المتوقع في كل من أسعار توصيل الغاز الطبيعي وأسعار الكهرباء وهو ما سيساهم في تحسن هوامش الربحية.



وعلاوة على ذلك، بلغت إيرادات «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري» 15 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024 وهو نمو سنوي بمعدل 5% وارتفاع على أساس ربع سنوي بنسبة 11%، مدفوعا بنجاح الشركة في تشغيل آبار جديدة والذي أثمر زيادة حجم الإنتاج. وبلغ صافي الربح 6.5 ملايين دولار، مصحوبا بهامش صافي ربح قدره 43% خلال الفترة.



قطاع التأمين



بلغت إيرادات قطاع التأمين والقطاعات المتنوعة الأخرى 22 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بمواصلة تحقيق الأداء القوي الذي أحرزه القطاع خلال الربع السابق.



وبلغت مساهمة شركة «دلتا للتأمين»، أكبر المساهمين في إيرادات القطاع، 18 مليون دولار في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 20%، مدفوعا بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وارتفاع قيمة أقساط التأمين، فضلا عن تحسن عائدات محفظة التأمين بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت مساهمة صافي ربح «دلتا للتأمين» في أرباح الشركة القابضة المصرية الكويتية بمعدل سنوي 28% إلى 4 ملايين دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو بأكثر من 97% عند تحويله بالجنيه المصري، مما يعكس الأسس القوية وإمكانات النمو الكبيرة التي ينفرد بها للقطاع.



الأسرع نمواً بالشرق الأوسط



تأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية عام 1997 برأسمال مصدر ومدفوع قدره 282 مليون دولار، والمدرجة في كل من البورصة الكويتية والبورصة المصرية، وتعد واحدة من أبرز الكيانات الاستثمارية الرائدة والأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط.



تمتلك الشركة محفظة استثمارية متنوعة تغطي خمسة قطاعات رئيسية تشمل الأسمدة والبتروكيماويات، وتوزيع الغاز، وتوليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى التأمين وخدمات التمويل غير المصرفي.