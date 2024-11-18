

أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت عن إطلاق حملة نهاية العام السنوية تحت شعار «عيش لحظات النجاح»، والتي تقدم فرصة مميزة لمحبي هيونداي لاختيار سياراتهم المفضلة من مجموعة منتقاة من الطرازات، تشمل السيارات العائلية والسيارات الرياضية المتعددة الأغراض «SUV» للاستمتاع بتجربة قيادة فريدة، وأعلى مواصفات الجودة والأناقة والتطور، وذلك من خلال عرض تمويل بنسبة 0% أرباح يضمن السهولة وراحة البال.



وتوفر شركة شمال الخليج التجارية - هيونداي لعملائها الفرصة لترقية سياراتهم الحالية عبر خدمة تثمين بأعلى سعر.



ويجدر بالذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار استراتيجية شركة شمال الخليج التجارية التي تتمحور حول ضمان أعلى مستويات رضا العملاء، وتوفير كل المتطلبات اللازمة والمصادر الضرورية لتعزيز ثقتهم وولائهم للشركة ولعلامة هيونداي، حيث تبذل الشركة أقصى الجهود لفهم احتياجات عملائنا بدقة لتلبيتها على أفضل وجه ممكن.



وفي ظل ديناميكيات السوق التي تشهد تغيرا متواصلا، تسعى الشركة لتيسير عملية اتخاذ القرار على العملاء عبر حملات تسويقية مبتكرة تقدم أعلى قيمة، سواء على مستوى المنتج أو خدمة ما بعد البيع، وضمن هذا السياق توفر الحملة الجديدة حلولا تمويلية مع 0% أرباح، لتمنح عملاءنا الفرصة للاستمتاع بتجربة قيادة مميزة دون ضغوط مالية كبيرة.



ويهدف شعار الحملة «عيش لحظات النجاح» إلى إلهام العملاء للسعي نحو النجاح وتجسيد طموحاتهم، فمع سيارات هيونداي، لا تقدم شركة شمال الخليج التجارية وسيلة نقل فحسب، بل تمكن عملاءها من تجربة لحظات من النجاح الشخصي تحفز رحلتهم نحو تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، إذ إن المزايا الجمالية والهندسية والتكنولوجية، والمواصفات غير المسبوقة التي تميز هيونداي تجعل منها الخيار المثالي الذي يلبي كل الاحتياجات مهما تنوعت.



تشمل حملة نهاية العام الطرازات المميزة التالية:



ستاريا



السيارة العائلية الاكثر تطورا بتصميم مستقبلي ومواصفات غير مسبوقة، إذ تم تجهيز ستاريا بمحرك سعة 3.5 ليترات سمارت ستريم وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، وتوفر السيارة مقصورة غاية في الرحابة، أنظمة راحة وترفيه حديثة تشمل نظام تكييف تلقائي بالكامل، وأنظمة سلامة فائقة التطور، منها باب آلي منزلق ذكي ومجموعة من الأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة وأكياس هوائية لجميع الركاب.



باليسيد



سيارة الدفع الرباعي القوية بمحرك 3.8 ليترات وناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعات، مقصورة 8 ركاب فائقة الفخامة بمقاعد قابلة للطي، فتحة سقف بانوراما كهربائية، شاشة معلومات متوافقة مع أنظمة آبل كار بلاي واندرويد أوتو ومنافذ يو إس بي للمقاعد الخلفية، إلى جانب أنظمة متطورة للمساعدة على القيادة مثل شاشة عرض البقعة العمياء.



سانتافي



الجديدة كليا بتصميم خارجي معاصر يتميز بالجاذبية والقوة مع مصابيح أمامية على شكا حرف H، مقصورة فسيحة تتسع لـ 7 ركاب تقدم مستويات متقدمة من الرفاهية والأناقة، إلى جانب أحدث مواصفات الراحة والتكنولوجيا تتضمن شاشة بانورامية منحنية تشتمل على مجموعة رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام معلومات وترفيه، تعزز رؤية السائق وتخلق إحساسا بالفخامة، نظام الشحن اللاسلكي السريع المزدوج للهواتف الذكية، ومجموعة متطورة من الأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة.



أزيرا



يجمع تصميم السيدان الكبيرة فائقة الفخامة بين الجمال الخارجي الساحر والرفاهية الداخلية الكبيرة والتكنولوجيا الحديثة. تتألق السيارة بمظهر أكثر ديناميكية ورشاقة عبر باب من دون إطار ومقبض باب مخفي في الهيكل، المقدمة بشبك امامي كبير الحجم مطلي بالكروم، مصباح الأفق المتصل، وكشافات ضباب «LED»، كما تعزز خلفية السيارة الشعور بالحجم والقوة عبر مصابيح التوقف المتصلة والجناح الخلفي المدمج بالصندوق ذي الباب الذكي.



تشتمل تجهيزات المقصورة على مقاعد من الجلد الفاخر مع ذاكرة للمقاعد الأمامية، مقاعد صف ثان قابلة للميلان للخلف كهربائيا، كونسول وسطي بثلاث شاشات عرض متصلة قياس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه والملاحة والمكيف، فتحة سقف بانوراما مزدوجة، إضاءة محيطية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي «HUD». جهزت السيارة بمحرك GDi سعة 3.5 ليترات بقدرة 300 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي عمودي 8 سرعات خلف عجلة القيادة بنظام. «Shift By Wire».



سوناتا



يتميز الطراز الجديد بتصميم كوبيه رياضي فائق الرشاقة والديناميكية بمقدمة مستوحاة من أنف سمك القرش تضم مصباح الأفق المتصل السلس ومداخل هواء أكبر، مصابيح خلفية جديدة على شكل حرف «H»، وباب خلفي ذكي. تتميز المقصورة بتصميم داخلي عائم مع شاشة بانورامية منحنية للمعلومات والترفيه والملاحة متوافقة مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وجهاز تحكم كامل في مكيف الهواء يعمل باللمس، وإضاءة الحالة المزاجية المحيطية، لوحة شحن لاسلكية Qi للهواتف الذكية، منافذ USB للصف الثاني ونظام صوتي من Bose مع 12 سماعة. جهزت السيارة بمحرك سمارت ستريم G2.5 GDi بقوة 192 حصانا متصل بناقل حركة عمودي خلف عجلة القيادة بنظام «Shift By Wire».



يجدر الذكر أن شركة شمال الخليج تقدم بشكل دوري عروضا مميزة تهدف الى توفير الفرصة لمحبي علامة «هيونداي» التجارية لامتلاك السيارة التي يحلمون بها والاستمتاع بتجربة قيادة مميزة، ومن جانب آخر تستهدف النشاطات الترويجية للشركة ترسيخ اسم «هيونداي» كعلامة تجارية رائدة في السوق المحلي وتعزيز صورتها كرديف للجودة المتفوقة والأداء الفريد.