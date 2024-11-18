

عقدت شركة المباني مؤتمر المحللين والمستثمرين للربع الثالث من عام 2024 بحضور كل من: نائب الرئيس التنفيذي طارق العدساني، والرئيس المالي التنفيذي أبهيشيك راستوجي، وأدارت الحوار مدير علاقات المستثمرين بالتكليف نورا زهيري.



وقد أعلنت شركة المباني عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، حيث ارتفع صافي الربح للمجموعة للربع حتى الآن والعام حتى الآن بنسبة 4.44% و3.40% إلى 16.57 مليون دينار و49.23 مليون دينار على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول، إلى الأداء المستقر للأفنيوز- الكويت، إلى جانب وجود آلية قوية لإدارة النقد، ما أدى إلى اتجاه تصاعدي في هامش الدخل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 2.28% و4.14% إلى 25.82 مليون دينار و78.28 مليون دينار على التوالي حتى نهاية الربع الأول من 2024 حتى نهاية سبتمبر 2024.



وعلى أساس سنوي، ارتفع الأداء الإجمالي للإيرادات بنسبة 5.05% و6.26% إلى 32.39 مليون دينار و98.49 مليون دينار على التوالي للربع حتى الآن والعام حتى سبتمبر 2024. وترجع هذه التحسينات في الأداء إلى الاستقرار التشغيلي والنمو في الأفنيوز- الكويت وتحقيق حصة سوقية مستقرة مع متوسطات إيجار يومية قوية ومستويات إشغال في قطاع الضيافة في الكويت، حيث الطلب محدود.



كما أوضحت إدارة «المباني» أن هذا النمو الجيد خلال فترة الربع الثالث يعكس رؤيتها وعزمها على تحقيق النمو المستدام من خلال اتباع نهج سياسة تنويع الاستثمار واستهداف قطاعات جديدة مثل الفنادق والمشروعات متعددة الاستخدام والسكنية، إضافة الى تطوير المشاريع الضخمة التي تتناسب مع احتياجات كل سوق ومنطقة. كما أكدت على أن استراتيجية الشركة لم تتغير، وستواصل التركيز على تحسين وتعزيز واستكمال المشاريع قيد الإنشاء، والتي شهدت تقدما كبيرا بنسب البناء، بالإضافة إلى توسع نموذج مشروع الأفنيوز الذي أصبح علامة تجارية مميزة محليا وإقليميا.



الأفنيوز- الكويت



لايزال الأفنيوز- الكويت احدى ركائز شركة المباني الرئيسية ومشروعها الرائد، حيث يتمتع بمعدل إشغال مستقر، ففي الربعين الماضيين بلغ 97%، بالإضافة إلى أن استكمال شبكة الطرق المجاورة للمجمع سيكون له تأثير إيجابي على إشغال الأفنيوز.



هيلتون جاردن إن- الكويت



أما فندق هيلتون جاردن إن- الكويت، ذو الأربع نجوم والمتصل مباشرة بالأفنيوز- الكويت من خلال منطقة الفوروم، فينمو معدل الإشغال فيه بوتيرة بطيئة نسبيا، كما أنه يحظى بأعمال جيدة من التدريب والمناسبات الاجتماعية.



ومع الأخذ في الاعتبار حول مستوى الإشغال للفندق ومتوسط السعر اليومي المحقق، فإننا نقترب جدا من نقطة التعادل إلى جانب مصاريف الاستهلاك وتكلفة التمويلات البنكية.



والدورف أستوريا - الكويت



أما فيما يخص والدورف أستوريا- الكويت، ذا الخمس نجوم، المتصل مباشرة بالأفنيوز- الكويت من خلال منطقة برستيج، فقد تقدم معدل الإشغال في الفندق بنسبة 1% عن الربع الماضي، ومع ذلك فإنه يقترب من نقطة التعادل مع تكلفة التمويل والاستهلاك.



ويحقق كلا الفندقين أداء جيدا، كما يتم العمل على تعزيزهما والتركيز على تحسين عملياتهما من حيث التكلفة بما يتناسب مع مستوى الإشغال الذي يعملان به.



أفنتورا (J3)- الكويت



يسير العمل حول مشروع أفنتورا (J3) الكائن بمنطقة جابر الأحمد بشكل جيد للغاية، يبرز بناء المجمع السكني تقدما ملحوظا حيث بلغت نسبة إنجازه 66%، بينما وصلت نسبة إنجاز المركز التجاري للمشروع 51%. سيخدم هذا المشروع منطقة واسعة في شمال دولة الكويت، حيث توجد حاليا خيارات محدودة من مراكز التجزئة والمجمعات السكنية. ويشهد المشروع بالكامل طلبا عاليا جدا على كل من المجمع السكني والمركز التجاري.



سوق صباح (S3)- الكويت



وحول مشروع سوق صباح (S3) الكائن في مدينة صباح الأحمد السكنية، كان هناك تأخير طفيف في استخراج أذونات العمل والتصاريح واستكمال الأغراض اللوجستيكية، ومع ذلك تم الحصول على موافقة البلدية للمشروع.



ومن المعالم البارزة التي تحدد الجدول الزمني لهذا المشروع، الذي وقعته الشركة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شهادة الإغلاق للمناقصة التي تمت في 19 سبتمبر الماضي، مما يشير إلى التاريخ الرسمي للبدء في بناء المشروع، الذي سيستغرق ثلاث سنوات من العمل.



بلاج – 13 (فندق ومنتجع هيلتون المنقف سابقا)



يعد بلاج- 13 (المعروف سابقا باسم هيلتون المنقف) مشروعا قائما في الكويت منذ 25 عاما، ويقع بموقع مميز على الخليج في منطقة المنقف، وسوف يتم استلام الموقع من المالك خلال فترة الـ 6 أشهر القادمة، لكن من المتوقع البدء في العمل بهذا المشروع قريبا. ومن ناحية أخرى، تعمل شركة المباني بشكل وثيق للغاية مع مجموعة الهيلتون لإعداد خطط وتصاميم التجديد للارتقاء بالمشروع، والتي من شأنها إضافة قيمة إلى العرض الجديد.



الأفنيوز- البحرين



شهد الأفنيوز- البحرين معدل إشغال مستقرا بنسبة تصل إلى 97% مع انخفاض إقبال الزوار على المجمع بشكل طفيف خلال فترة الربعين الماضيين من هذا العام، بالإضافة إلى افتتاح مجمع تجاري آخر في المملكة. ومع ذلك، فقد عدنا اليوم إلى المسار الصحيح مع تزايد إقبال عدد الزوار على المجمع بمعدل ارتفاع تدريجي.



وسيضيف بناء المرحلة الثانية من المجمع قيمة مميزة لأفنيوز- البحرين، حيث سيرتفع عدد المستأجرين من مختلف المناطق، كما ستضم هذه المرحلة أماكن جديدة مثل حلقة التزلج، وسوق هايبر ماركت، ومكونات ترفيهية أخرى، والتي من شأنها تعزيز تجربة التسوق في البحرين، بالإضافة إلى افتتاح مزيد من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي.



وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 95%، وبالتالي ستضاعف هذه المرحلة مساحة الأفنيوز- البحرين لتبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير حوالي 80 ألف متر مربع.



هيلتون جاردن إن– البحرين



وشهد فندق هيلتون جاردن إن- البحرين نشاطا مميزا منذ اليوم الأول، حيث بدأ بنسبة إشغال تتراوح بين 40 و50%، واستمر هذا المستوى صعودا وهبوطا عاما بعد عام، لكن لايزال المستوى جيدا عند منتصف الستينيات.



ويتمتع الفندق بموقع رائع متصل بالأفنيوز- البحرين، ويطل على خليج البحرين، كما يستقبل الزوار من رجال الأعمال وبعض زوار الترفيه في عطلات نهاية الأسبوع، ويستفيد من جميع الأحداث التي تحدث في البحرين، مثل فورمولا 1 والأحداث الكبرى الأخرى، وحاليا يتم العمل على إجراء بعض التحسينات التي ستجعل تجربة الزوار أفضل، مثل تحديث مواقف السيارات والوصول إلى مواقف السيارات، وستتم إضافة المصعد من الخارج وربطه بمواقف السيارات وبعض الأشياء البسيطة الأخرى التي ستعزز تجربة الزوار.



الأفنيوز- الرياض



وفيما يخص مشروع الأفنيوز- الرياض، فإنه يتقدم بشكل مذهل، حيث يتوقع اكتمال المشروع في الربع الثالث من عام 2026، وقد وصل معدل الإنجاز حوالي 51%.



وقد تم التوقيع مؤخرا مع دريم ووركس أنيميشن التي تعد جزءا من شركة يونيفرسال لايف إنترتينمنت، وهو مكون ترفيهي رائد، مع مواصلة العمل على إثراء المشروع بعناصر جذب رئيسية من شأنها أن تضيف قيمة إلى الأفنيوز- الرياض.



الأفنيوز- الخبر



أما عن الأفنيوز- الخبر، فقد بدأت أعمال المشروع مؤخرا، وقد تحرك المقاول بشكل جيد للغاية في الموقع في وقت قياسي. وقد بلغت نسبة الإنجاز 9%.



ويتوقع اكتمال العمل في الأفنيوز- الخبر بشكل عام في غضون 6 أشهر إلى عام بعد الأفنيوز- الرياض، كما يتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الثاني أو الربع الثالث من عام 2027.