البنك عزّز تواجده الدولي بالاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط وتوسّع في قاعدة العملاء وركز على خدمات إدارة الثروات

التفرد بالريادة المصرفية الإسلامية الرقمية العالمية لمدة عقد كـامل نتيجة الاستشراف نحو مستقبل الاستثمار الرقمي منذ 2009

النجـاح اعتمـد بالمقام الأول على فريق عمل احترافي.. لينتقل البنك خلال 15 عاماً من المركز التاسع إلى الثالث بين البنوك المحلية

«نعمل بإتقان» شعار البنك الذي لا يزال له الأولوية في خدمة العملاء وتقديم المميز من الخدمات والمنتجات المصرفية العصرية



يحتفل بنك بوبيان في نوفمبر من كل عام بذكرى تأسيسه، ويأتي هذا العام ليمثل 20 عاما على توالي النجاحات واستمرارها، ليصبح الآن مجموعة مصرفية ومالية إسلامية ذات ملاءة عالية ومصداقية وموثوقية.



وعلى مدى عقدين كاملين، كانت البداية عند التأسيس في عام 2004 عندما كان بوبيان وقتها في المركز الأخير محليا من حيث المؤشرات المالية والاقتصادية، ومع تغير استراتيجية الهيكلة والقيادة، شهد بعدها تحولات رئيسية ليرسخ ريادته بين البنوك الثلاثة الكبرى على مستوى الكويت، وذلك تحت قيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان عادل الماجد وفريقه التنفيذي ليقودوا المرحلة من التغيير إلى النجاح المحقق.



البداية



جاء دخول بنك الكويت الوطني إلى قائمة كبار الملاك في رأس مال بنك بوبيان ليكون نقطة تحول رئيسية في تاريخه، أسهمت في ترسيخ الكثير من الإنجازات التي حققها خلال فترة تعد نسبيا قصيرة، ولعل أبرزها على الإطلاق عودته إلى أساسيات العمل المصرفي وإلى الربحية وتوزيع الأرباح على المساهمين.



وفي العموم، فإن مسيرة بنك بوبيان تنقسم إلى مجموعة من المحطات الرئيسية، الأولى: مرحلة التأسيس (أبريل - نوفمبر 2004) وصولا إلى مرحلة النجاح والنمو (من 2009 حتى الآن).



أكبر اكتتاب بتاريخ الكويت



جاء طرح أسهم بنك بوبيان في عام 2004 ليمثل حينذاك أكبر عملية طرح للأسهم للاكتتاب العام في تاريخ الكويت، إذ بلغ حينها 76 مليون دينار. ففي 26 أبريل 2004 أعلنت اللجنة التأسيسية للبنك عن فتح باب الاكتتاب في أسهم البنك بناء على المرسوم الأميري الخاص بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم «بنك بوبيان».



وفي مايو 2004، أعلنت اللجنة التأسيسية لبنك بوبيان عن التخصيص النهائي لأسهم البنك التي تم الاكتتاب بها والبالغة 760 مليون سهم، فيما أقرت اللجنة إلغاء 167 ألف طلب اكتتاب مخالف للضوابط من أصل 873 ألف طلب ليكون هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ الكويت.



وفي 20 سبتمبر 2004 صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس بنك بوبيان كشركة مساهمة، إلا أنه باعتباره مصرفا أو بنكا فإنه كان يتعين صدور قرار خاص من وزارة المالية. وبالفعل فقد صدر القرار رقم 23 لسنة 2004 بتاريخ 28 نوفمبر 2004 بتسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي استنادا إلى أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003.



الانطلاق والتحديات (2005 - 2009)



يمثل عام 2005 الانطلاقة الفعلية للعمليات التشغيلية للبنك، حيث كانت البداية بعدد محدود من الموظفين بدأوا العمل في مبنى صغير يقع في قلب العاصمة. وخلال الفترة من 2005 إلى 2007 شهد البنك مجموعة من التطورات المهمة، فإلى جانب الخدمات المصرفية التي بدأ يقدمها للأفراد والشركات، فقد ركز بصورة كبيرة على الاستثمارات الخارجية وتأسيس الشركات التابعة.



وبدءا من 2009 حتى الآن يواصل «بوبيان» النجاح من خلال استراتيجيات ممنهجة ذات رؤية مستقبلية تتضمن تفعيل خطة إدارة الثروات للمجموعة ككل والتوسع في الحلول واكتشاف فرص الاستثمارية جديدة لتسريع جذب المزيد من الثروات وإدارتها وهو ما يسهم في الدفع بالأداء المالي والتشغيلي للمجموعة ككل.



العودة إلى أساسيات العمل المصرفي



ورغم التحديات التي واجهها الماجد وفريقه، لكن ومنذ اليوم الأول اتفق الجميع على ضرورة العودة بالبنك إلى أساسيات العمل المصرفي، ليتم وضع استراتيجية جديدة مرتكزة على خلق روح جديدة بين الموظفين قائمة على الإبداع للمساهمة في تطوير الخدمات، فضلا عن ضرورة ابتكار حلول مصرفية متطورة تتواءم مع متطلبات العملاء من الأفراد والشركات وفقا لتحليلات علمية ودراسات وأفكار، متحدين كل الصعوبات المحتملة في كيفية ترجمة هذه المقترحات إلى حلول واقعية تلامس واقع احتياجاتهم.



التوسع إقليمياً وخارجياً



وبالتزامن مع مرور 20 عاما على التأسيس، بات بوبيان اليوم مجموعة تضم (بنك بوبيان وبنك لندن والشرق الأوسط وNomo Bank الذراع الرقمية للمجموعة، بجانب 3 شركات، هي: بوبيان للتأمين التكافلي وبوبيان كابيتال للاستثمار وشركة بوبيان ناشيونال للخدمات) ليستكمل بوبيان إستراتيجية التوسع المحلي والدولي.



وخلال توسعه الإقليمي، أسس «بوبيان» شركة تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط «BLME» في المملكة العربية السعودية بجانب مقراته في كل من لندن ودبي، ليمتلك ما يقارب 71% من أسهم BLME الحالية.



وتماشيا مع التوجهات الإستراتيجية لتعزيز الحضور العالمي لبنك بوبيان والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، تأسس Nomo Bank، العلامة التجارية في الكويت والمملكة المتحدة، كأول بنك رقمي إسلامي عالمي، وهو ما نجح Nomo في تقديمه كمنصة خدمات وحلول رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تخطو وبثبات نحو التوسع في الأسواق الخليجية محققا مزيدا من الانتشار.



التفوق في خدمة العملاء



ومنذ اليوم لمرحلة التحول في عام 2009 وإدارة بوبيان تعمل دائما على تحسين جودة الخدمات والمنتجات لإثراء تجربة مصرفية تلبي احتياجات العملاء وتشكل نمط حياتهم اليومية، ليتصدر «بوبيان» خدمة العملاء في الكويت بعد حصوله على جائزة «أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء» للعام الرابع عشر على التوالي منذ عام 2010 من مؤسسة «سيرفس هيرو» المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء، وذلك عن عام 2023 ويصبح بوبيان علامة تجارية رائدة بين مؤسسات القطاع المصرفي متخذا مسارا نوعيا يعزز مستوى رضا عملائه البالغ نسبة 96% بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية.



رحلة صناعة المستقبل الرقمي



واكتسبت استراتيجية بوبيان للتحول الرقمي زخما كبيرا باعتبارها تجربة ومثال حي للنجاح في الوصول إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية والعالمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والدفع بعجلة الابتكار والنمو الرقمي المستدام نحو تسريع مسارات التحول وتسهيل العمليات المصرفية، ليتمكن بوبيان من تصدر المشهد الرقمي للخدمات المصرفية الرقمية عالميا وإقليميا ومحليا، أبرزها الاحتفاظ بلقب أفضل بنك إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم لمدة عقد كامل بين مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية.



ويمكن القول إنه بفضل الرؤية الاستباقية والخطط المدروسة لفريق إدارة بوبيان، استطاع أن يثبت أن التحول الرقمي لغة ونقطة ارتكاز تقود مسيرة أعماله المصرفية لتطوير البنية التحتية لخدماته الرقمية وتعزيز بنية محفظة حلوله الرقمية ويكون في مقدمة المؤسسات الداعمة لترسيخ مفهوم الاستثمار في الخدمات الرقمية وتزويد القطاع المصرفي بالعديد من الخدمات المصرفية والرقمية الاستثنائية التي أطلقها لأول مرة على مستوى الكويت.



نموذج في المسؤولية المجتمعية



قــدم بنـــك بوبيان نموذجا متميزا للمسؤولية الاجتماعـية ودعم الاستدامة كونها أحد أهم المحركات والركائز الأساسية في استراتيجية أعماله من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه اجتماعيا وعززت خططه الساعية ليكون دوما الأقرب لجميع شرائح المجتمع الكويتي مع الانطلاق ببعض مشاريعه لخدمة الإنسانية داخل الكويت وخارجها.



كمــا أظهر بوبيان كل التميز والاهتمام بعمـــلائه من قطاع الأعمال باعتباره بنك الشباب الأول وتـــزويــدهم بــأفضـل الحلول المصرفية الرقمية، حيث استطاع إثبات ريادته نحو توفير الدعم المالي والاستشاري لدعم أفكار أصحاب المشاريع وتمكينهم من تطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها كونها تعد نواة ارتكاز أساسية لتنوع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.





التوطين.. وتمكين المرأة



تمثل الموارد البشرية في بوبيان إحدى ركائزه الأساسية كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل، ولا يألو بوبيان لتقديم أي جهد في رفع درجة التواصل معهم من خلال الاستماع إلى آرائهم ودراسة جميع مقترحاتهم مع الأخذ بإمكانية وضعها موضع التنفيذ من خلال استخدام أفضل السبل العلمية والتقنية بما يسهم في غرس المزيد من ولاء الموظفين للمؤسسة.



ونجح بوبيان خلال الفترة الأخيرة في تحقيق معدلات لتوظيف العمالة الوطنية، توجت بحصوله على جائزة «التميز في إحلال وتوطين العمالة» على مستوى القطاع المصرفي 2024، للمرة السادسة من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون محققا نسبة 82%، إلى جانب أن نسبة الكوادر من الشباب والتي بلغت 91.24%.



ويعتبر بوبيان تمكين المرأة في المناصب القيادية جزءا لا يتجزأ من استراتيجيته تجاه تطبيق معايير الاستدامة والشمول المؤسسي، حيث ركز بوبيان على إدارة وتعزيز دور قياداته النسائية من خلال تزويدهن بأفضل الأدوات والأساليب العملية التي من شأنها تزويدهن بمهارات تجسيد القيادة الشخصية وإدارة ديناميكيات فريق العمل وإتقان تكوين هوية قوية ومتميزة للوصول إلى أعلى معدلات النجاح.